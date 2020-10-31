Предлагаем вашему вниманию результаты матчей чемпионата Германии.
Айнтрахт – Вердер, Getty Images
31 октября 2020, 18:49
В рамках 6-го тура Бундеслиги Айнтрахт сыграл вничью с Вердером со счетом 1:1, а Агусбург обыграл дома Майнц 3:1.
Айнтрахт – Вердер 1:1
Голы: Андре Силва, 65 – Сарджент, 51.
Айнтрахт: Трапп, Туре (Юнес, 60), Абраам, Хинтереггер, Ильзанкер (Кор, 46), Хасебе, Роде, Цубер (Баркок, 60), Камада, Дост, Андре Силва.
Вердер: Павленка, Гросс (Мевальд, 83), Фридль, Мойсандер, Гебре Селассие, Чонг (Рашица, 62), Мбом (Топрак, 70), Битенкур (Осако, 70), Эггештайн, Велькович, Сарджент.
Предупреждения: Ильзанкер – Мбом, Сарджент, Осако.
Аугсбург – Майнц 3:1
Голы: Варгас, 40, Хан, 80 Хан, 90+1 – Онисиво, 64.
Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 60), Гауэлеу, Яго, Удуохай, Хан, Калиджури, Штробль, Груэсо, Варгас (Саренрен Базее, 79), Грегорич (Финнбогасон, 75).
Майнц: Центнер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Килиан, Боэтиюс, Озтуналы (Чжи Дон Вон, 83), Кунде (Штегер, 83), Латца (Фернандеш, 83), Квайсон (Буркардт, 83), Матета (Онисиво, 58).
Предупреждения: Варгас, Штробль, Яго, Саренрен Базее, Хан – Сен-Жюст.