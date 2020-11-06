Германия

Коллектив Маркуса Гисдоля впервые вышли вперед в матче нового сезона Бундеслиги, но не смогли удержать победу.

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги бременский Вердер в статусе явного фаворита принимал на своем поле представителя группы аутсайдеров — Кельн.

Подопечные Флориана Кофельдта на равных с соперниками провели первый тайм поединка, но уже под самый перерыв у гостей получил повреждение основной голкипер Тимо Хорн. Опасных моментов за стартовые 45 минут со стороны обеих команд можно было пересчитать по пальцам одной руки, поэтому основные события перешли во вторую половину матча.

На 67-й минуте Кельну удалось совершить подвиг — гости впервые вышли вперед в новом сезоне немецкой Бундеслиги, а Никлас Мойсандер неудачно подставил ногу под подачу штрафного с левого фланга от Реджбечай.

Однако первой победы "козлов" от старта чемпионата так и не случилось. Все тот же Реджбечай перехватил подачу с левого фланга от соперников рукой, после чего Леонардно Биттенкурт с пенальти уверенно пробил в левый угол.

Вердер — Кельн 1:1

Голы: Биттенкурт, 82 (пен.) — Мойсандер, 67 (автогол).

Вердер: Павленка — Топрак (Мевальд, 74), Мойсандер, Фридль — Гебре Селассие, Эггештайн, Гросс, Мбом (Чонг, 74) — Рашица (Осако, 65), Саргент, Биттенкурт.

Кельн: Т. Хорн (Цилер, 40) — Вольф, Борно, Чичос, Каттербах (Я. Хорн, 73) — Езкан — Лимниос (Реджбечай, 64), Дуда, Дрекслер (Тильманн, 73), Якобс — Андерсон.

Предупреждение: Мбом, Осако — Вольф, Чичос