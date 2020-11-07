Германия

Команды забили по два гола в поединке Бундеслиги.

Шальке отправился в гости к Майнцу в рамках поединка седьмого тура чемпионата Германии и сыграл вничью со счетом 2:2.

Гости ответили голом Ута и автоголом соперника на два пенальти, которые реализовали "карнавальщики".

Майнц — Шальке 2:2

Голы: Бросински, 6 (с пенальти), Матета, 45+2 (с пенальти) — Ут, 36, Сен-Жюст, 82 (автогол)

Майнц: Центнер — Бросински (Озтунали, 46), Сен-Жюст, Ниакате, Килиан - Боэтиюс (Квайсон, 84), Фернандеш, Баррейро (Кунде, 79), Латца — , Матета (Чжи Дон Вон, 79), Буркардт (Онисиво, 66).

Шальке: Реннов — Людевиг (Скрибски, 71), Кабак (Ибишевич, 81), Настасич, Очипка — Шопф (Боздоган, 63), Маскарель, Харит (Раман, 71), Сане — Пасиенсия, Ут.

Предупреждения: Латца — Кабак