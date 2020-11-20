Германия

Футболист сравнил двух звездных форвардов.

Защитник немецкого Лейпцига Анхелиньо признался, что впечатлился игрой форварда ПСЖ Неймара, и рассказал о своем отношении к Лионелю Месси. Отметим, что Лейпциг и ПСЖ встречались в Лиге чемпионов.

"То, что сделал Неймар в игре Лиги чемпионов, которую мы сыграли в Португалии против них, поразило всех нас. Этот игрок другого уровня. В тот день я был впечатлен тем, как у Неймара получается изменить все, что происходит в игре. В Португалии мы не знали, как помешать ему принимать мяч и не контролировать игру. Никакого выхода не было. Бразилец произвел на меня наибольшее впечатление. Слава Богу, что он не играл на моем фланге".

"Месси — монстр. Лео не так часто опускается, он ждет вас, но когда мяч в его ногах, то это будет гол. С этим сложно что-то поделать. Я очень удивлен, как у него так получается".

Также футболист дал характеристику форварду Боруссии Д Эрлингу Холанду.

"Однажды я играл против него. Этот парень заставляет команду двигаться, он всегда в правильной позиции. С его ростом он очень хорошо играет ногами. К тому же у него есть чувство гола, он быстрый, очень хорошо опускает мяч, закрывает мяч спиной. Правда, мне очень понравилось"- цитирует Анхелиньо AS.