Германия

Норвежский форвард продолжает блистать в Бундеслиге.

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги Боруссия Д в гостях не оставила шансов берлинской Герте (2:5).

Первый тайм выдался достаточно равным по количеству голевых моментов, но забила лишь Герта усилиями Матеуса Куньи.

Во втором тайме Боруссия с первых минут начала доказывать свое превосходство. На 47-й и 49-й минуте Холанд оформил дубль. На 62-й окрыленный полученной наградой Golden Boy норвежец оформил хет-трик. А сделал счет совсем неприличным сумел Геррейро.

Казалось, что на 79-й минуте, когда Кунья реализовал 11-метровый, интрига вернулась, но не тут то было. Через доли секунд Холанд оформил покер.

Отдельно отметим дебют за основную команду Боруссии вундеркинда Юссуфа Мукоко, который 20-го ноября отпраздновал свое 16-летие.

Герта — Боруссия Д 2:5

Голы: Кунья, 33, 79 — Холанд, 47, 49, 62, 79, Геррейро, 70

Герта: Шволов — Пекарик (Миттельштедт, 85), Альдерете, Платтенхардт (Зефейк, 85), Штарк — Гендузи, Дарида (Левен, 76), Лукебакио (Лекки, 75), Боята — Пионтек (Нганкам, 76), Кунья.

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейро (Шульц, 85) — Дауд (Беллингем, 62), Джан (Пишчек, 76), Брандт, Витцель, Ройс (Рейна, 77) — Холанд (Мукоко, 85).

Предупреждения: Геррейро, Кунья.