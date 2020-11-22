Юный форвард рвется в большой футбол.
Юссуфа Мукоко, Getty Images
22 ноября 2020, 00:21
Дортмундская Боруссия в рамках восьмого тура Бундеслиги разгромила берлинскую Герту (2:5).
Прекрасный матч выдал норвежский форвард Эрлинг Холанд, забивший четыре из пяти мячей своей команды.
Также другим знаковым моментом стал дебют юного нападающего Юссуфа Мукоко. Он вышел на замену на 86-й минуте, сменив героя игры Холанда.
20-го ноября немец отпраздновал свое 16-летие. Так он стал самым юным футболистом в истории Бундеслиги. До этого рекорд принадлежал другому экс-игроку Боруссии Нури Шахину, который дебютировал в 16 лет и 7 месяцев.
Отметим, футболисты не достигшие 16 лет не могут играть за профессиональные команды.
За команду U-19 Боруссии Мукоко наколотил 48 голов в 31 матче. Отметим, что Юссуфа является воспитанником академии Санкт-Паули и перебрался в стан "шмелей" в 2016 году.