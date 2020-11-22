Германия

Юный форвард рвется в большой футбол.

Дортмундская Боруссия в рамках восьмого тура Бундеслиги разгромила берлинскую Герту (2:5).

Прекрасный матч выдал норвежский форвард Эрлинг Холанд, забивший четыре из пяти мячей своей команды.

Также другим знаковым моментом стал дебют юного нападающего Юссуфа Мукоко. Он вышел на замену на 86-й минуте, сменив героя игры Холанда.

20-го ноября немец отпраздновал свое 16-летие. Так он стал самым юным футболистом в истории Бундеслиги. До этого рекорд принадлежал другому экс-игроку Боруссии Нури Шахину, который дебютировал в 16 лет и 7 месяцев.

Отметим, футболисты не достигшие 16 лет не могут играть за профессиональные команды.

За команду U-19 Боруссии Мукоко наколотил 48 голов в 31 матче. Отметим, что Юссуфа является воспитанником академии Санкт-Паули и перебрался в стан "шмелей" в 2016 году.