Германия

Нападающий Боруссии Д столкнулся с нешуточным давлением на заре своей профессиональной карьеры.

Юссуфа Мукоко однажды сказал репортерам: "Моя цель — стать профессиональным игроком в Дортмунде, выйти в Лигу чемпионов с Боруссией и выиграть Золотой мяч".

Тогда ему было 13 лет. Кому-нибудь подобный разговор в таком возрасте мог показаться наивным, а может, и высокомерным. Но те, кто слушал Мукоко, думали, что он, возможно, прав.

Мукоко, которому на прошлой неделе исполнилось 16 лет, стал международной сенсацией благодаря невероятному количеству голов — с 2017 года он забил 141 раз в 88 молодежных матчах за Боруссию Д.

Летом "шмели" заявили Мукоко на Бундеслигу, зная, что им придется подождать пару месяцев, прежде чем молодой нападающий получит право играть. Ранее в этом году они убедили Немецкую футбольную лигу снизить минимальный возраст для игроков двух высших дивизионов с 17 до 16 лет.

Боруссия не стала долго тянуть и позволила юноше дебютировать на следующий день после его шестнадцатилетия.

Мукоко стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим на профессиональном уровне в Германии, выйдя на поле в субботнем матче с Гертой (5:2) в Бундеслиге. Если он появится на поле в среду против Брюгге, он станет самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

Кто такой Юссуфа Мукоко?



Он родился в Яунде, Камерун, вырос с бабушкой и дедушкой и страстно любил футбол. Когда ему было 10 лет, он переехал к своему отцу, который много лет жил в Германии, и пошел в детскую футбольную секцию в Санкт-Паули. Мукоко пошел на свою первую тренировку в кроссовках, но это не помешало ему с самого начала забивать голы.

"Он обладает огромным талантом и принимает решения в впечатляющем темпе", — сказал Гвидо Штрайхсбир, тренер сборной Германии до 20 лет.

"Я убежден, что у Юссуфы есть футбольный IQ, чтобы находить пространство, чтобы его не накрыли опытные защитники. Важно, чтобы он двигался в определенных зонах, держась подальше от единоборств". Главный тренер первой команды Боруссии Д Люсьен Фавр добавил: "Вы не знаете, какой ногой он играет. Он и левша, и правша. Он очень эффективен".

"У него не было дождливых дней, но они придут"



В прошлом году компания Nike подписала с Мукоко долгосрочное соглашение. И все внимание было обращено на него с самого начала. Так что и Боруссия Дортмунд, и футбольная ассоциация Германии решили действовать постепенно.

"После первых международных игр Юссуфы на уровне до 16 лет [в 2017 году] ажиотаж временами был настолько огромным, что вместе с Боруссией мы решили позволить ему сделать следующие шаги исключительно со своим клубом, без участия сборной Германии", — сказал Мейкель Шонвайц — руководящий молодежными командами.

Немецкая футбольная ассоциация не вызывала Мукоко на матчи молодежных команд до этого года, когда он дебютировал за сборную Германии до 20 лет.

"Шумиха никому не идет на пользу, — сказал Стефан Кунц, тренер сборной Германии до 21 года.

Рядом с Мукоко есть опытные люди, в том числе те, кто знает, что такое не реализовать свой потенциал из-за травм. Один из его ближайших советников в Дортмунде — помощник тренера Отто Аддо, многообещающий полузащитник в конце 1990-х — начале 2000-х, чьим амбициям в конечном итоге помешала череда травм колена.

Ларс Риккен, глава молодежной академии Боруссии, был вундеркиндом клуба в 1990-х годах. Когда он забил пушечным ударом в финале Лиги чемпионов 1997 года против Ювентуса, Риккен стал всемирной суперзвездой. Травмы утомили игрока и разрушили его амбиции, а следом и карьеру

"Нам не нужно еще больше забивать рюкзак, который у него на спине", — сказал Риккен.

"Пока для Юссуфы всегда светит солнце. У него не было дождливых дней, но эти дождливые дни наступят", — сказал Нури Сахин, бывший полузащитник Дортмунда.

"Я буду продолжать заниматься своим делом — это моя страсть"



Мукоко уже не раз сталкивался с оскорблениями и критикой. В 12 лет он начал выступать за команду Боруссии до 16 лет и показал отличные результаты в матчах с более старшими защитниками. Люди начали сомневаться в его возрасте. Национальная газета Bild спросила, правда ли, что 12-летний ребенок настолько доминирует над остальными в физическом компоненте.

Его отец предъявил свидетельство о рождении, выданное консульством Германии в Яунде, но сомнения продолжали преследовать его. "Было трудно разобраться со всеми этими историями, — сказал Мукоко в 2018 году. — Я не виноват, что дела идут так хорошо".

"На раннем этапе он столкнулся с психологической проблемой, — сказал Михаэль Файхтенбайнер, его бывший тренер в сборной Германии до 16 лет. "Ярость вокруг него была невероятной, и общественные предположения о его возрасте часто отодвигали в сторону признание его реальных успехов на поле".

Несколько недель назад он снова доминировал в поединке молодежных, на этот раз в дерби между Боруссией и Шальке до 19 лет. После того, как он забил третий гол, зрители кричали, что они "сломают ему все кости" и Мукоко должен "лечь в могилу". Мукоко решил проблему самым профессиональным образом.

"Я буду продолжать заниматься своим делом. Это моя страсть. Это то, что приносит мне радость", — написал он в Instagram. Он также обратился к тем, кто оскорбил его, сказав, что они "могут ненавидеть и клеветать меня, но вы никогда не сможете меня остановить".

"Мукоко намного лучше, чем я был в его возрасте" — Холанд



Тренеры и товарищи по команде Мукоко подчеркивают, насколько он профессионален и целеустремлен.

"Я вижу, что он чрезвычайно сосредоточен", — сказал Риккен. "Я не знаю игрока, который так много трудится на тренировках и во время матчей".

Руководство клуба убеждено, что Мукоко заслужил свое место в основной команде не только благодаря своему таланту, но и благодаря своей трудовой этике. Они не подписывали дублера для Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна, потому что надеются, что Мукоко станет им в ближайшем будущем.

Сам Холанд — большой поклонник молодого футболиста. "Мукоко намного лучше, чем я был в его возрасте", — говорит он. "Я никогда в жизни не видел такого хорошего 15-летнего футболиста [в момент интервью Юссуфе было 15] ".

Боруссия знает, на что идет. Шумиха только усилится, если он сразу же добьется успеха в Бундеслиге.

Мукоко, однако, доказал, что может справиться с давлением и сосредоточиться на том, что он любит больше всего — на футболе и забивании голов.

По материалам BBC.