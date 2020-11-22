Германия

Команда Фишера вошла в топ-5 Бундеслиги.

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги Кельн дома минимально уступил Униону (1:2).

На 27-й минуте игры гости вышли вперед благодаря голу Авонии. Но уже в первом тайме Кельн сумел счет сравнять. Забил Скири. Во второй половине игры Макс Крузе получил возможность пробить пенальти, не забил, но удачно сыграл на добивании, 1:2.

Кельн — Унион Берлин 1:2

Голы: Скири, 36 — Авонии, 27, Крузе, 72

Кельн: Хорн — Каттербах (Тильманн, 79), Чихос, Хорхе Мере, Якобс — Дуда (Реджбечай, 65), Вольф (Эхизибуэ, 79), Дрекслер (Лимниос, 65), Озджан (Арокодаре, 83), Схири — Андерссон.

Унион Берлин: Люте — Ленц, Кнохе, Фридрих, Триммель — Андрих, Грисбек (Премель, 30), Ингвартсен (Гогия, 73), Беккер, Авонийи (Тойхерт, 73) — Крузе.

Предупреждения: Дуда, Ингвартсен

Нереализованный пенальти: Крузе, 79 (Вратарь)