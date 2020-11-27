Германия

Команды забили на двоих восемь голов в матче чемпионата Германии.

В поединке девятого тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург сошелся в домашнем противостоянии с Вердером.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих в этом матче восемь мячей, а победителем данной встречи в конечном итоге стал Вольфсбург (5:3).

Вольфсбург - Вердер 5:3

Голы: Баку, 22, Брукс, 25, Вегорст, 37, 76, Бялек, 90+5 - Битенкур, 13, Мевальд, 35, Брукс, 47 (АГ).

Вольфсбург: Кастельс, Лакруа, Брукс, Руссийон (Пауло Отавио, 81), Баку, Арнольд, Брекало (Жоао Виктор, 90), Штеффен (Филипп, 65), Шлагер, Вегорст, Мехмеди (Бялек, 81).

Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Агу, 71), Эггештайн, Рашица (Чонг, 72), Мбом (Мевальд, 32), Гросс (Вольтемаде, 84), Осако (Зельке, 84).

Предупреждения: Лакруа, Арнольд — Мбом, Мевальд.

Удаление: Мевальд, 80.