Норвежский форвард подшутил над главным тренером дортмундской Боруссии.
Люсьен Фавр и Эрлинг Холанд, Getty Images
28 ноября 2020, 09:26
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать впечатляющий уровень игры и результативности в текущем сезоне.
Несмотря на это, в последних двух матчах (против Герты и Брюгге) тренерский штаб "шмелей" во главе с Люсьеном Фавром принимал решения заменить 20-летнего норвежца в преддверии финального свистка. Холанд высказался об этом в шутливой форме.
"Для Фавра заменить меня стало какой-то нормой. Я не знаю, почему так происходит. Может, он хочет, чтобы я забивал больше голов? Мне нужно забивать как можно чаще и быстрее. Успевать делать это до того, как меня заменят", — приводит слова Холанда Sport Bild.
Напомним, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 17 голов в 13 проведенных матчах во всех турнирах. Норвежец стал первым в истории футболистом, которому удалось записать на свой счет 15 взятий ворот в Лиге чемпионов всего за 12 матчей.
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