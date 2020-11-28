Германия

Норвежский форвард подшутил над главным тренером дортмундской Боруссии.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать впечатляющий уровень игры и результативности в текущем сезоне.

Несмотря на это, в последних двух матчах (против Герты и Брюгге) тренерский штаб "шмелей" во главе с Люсьеном Фавром принимал решения заменить 20-летнего норвежца в преддверии финального свистка. Холанд высказался об этом в шутливой форме.

"Для Фавра заменить меня стало какой-то нормой. Я не знаю, почему так происходит. Может, он хочет, чтобы я забивал больше голов? Мне нужно забивать как можно чаще и быстрее. Успевать делать это до того, как меня заменят", — приводит слова Холанда Sport Bild.

Напомним, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 17 голов в 13 проведенных матчах во всех турнирах. Норвежец стал первым в истории футболистом, которому удалось записать на свой счет 15 взятий ворот в Лиге чемпионов всего за 12 матчей.

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