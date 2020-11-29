Германия

Команды по разу отличились в воротах друг друга.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги Майнц в домашнем матче сыграл вничью с Хоффенхаймом (1:1).

На 33-й минуте своим шансом воспользовался Куайсон. Робин получил пас от Боэтьюса и открыл счет.

На 62-й минуте Хоффенхайм сумел счет сравнять. Бебу воспользовался пасом от Сессеньйона и прошил ворота Центнера.

Майнц — Хоффенхайм 1:1

Голы: Куайссон, 33 — Бебу, 62