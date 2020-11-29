Команды по разу отличились в воротах друг друга.
Майнц - Хоффенхайм, Getty Images
29 ноября 2020, 20:56
В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги Майнц в домашнем матче сыграл вничью с Хоффенхаймом (1:1).
На 33-й минуте своим шансом воспользовался Куайсон. Робин получил пас от Боэтьюса и открыл счет.
На 62-й минуте Хоффенхайм сумел счет сравнять. Бебу воспользовался пасом от Сессеньйона и прошил ворота Центнера.
Майнц — Хоффенхайм 1:1
Голы: Куайссон, 33 — Бебу, 62
- Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Сен-Жюст, Бросински, Озтуналы (Буркардт, 70), Баррейро, Боэтиюс, Фернандеш (Кунде, 79) — Квайсон (Онисиво, 78), Матета.
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- Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума, Пош, Адамс, Сессеньон, Гриллич (Сков, 54), Самассеку, Баумгартнер (Руди, 77), Гайгер — Бебу (Даббур, 77), Крамарич.
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- Удаление: Гайгер