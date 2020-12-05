Германия

Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.

В матче десятого тура чемпионата Германии в рамках берлинского дерби Герта на своем поле добыла волевую победу над Унионом.

Победа позволила Герте поднятся на 11-ю строчку в таблице, а Унион остался на шестом месте.

Герта — Унион 3:1

Голы: Пекарик, 51, Пьонтек, 74, 77 — Авонийи, 20

Герта: Шволов — Пекарик (Зефейк, 90), Боята, Торунарига, Платтенхардт — Штарк, Дарида (Пьонтек, 46), Тусар (Дилросун, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85) - Матеус Кунья (Лекки, 90).

Унион Берлин: Люте — Кнохе, Фридрих, Рьерсон (Беккер, 82), Триммель (Бюльтер, 78), Ленц (Гиссельманн, 77) - Андрих, Премель (Тойхерт, 83) — Крузе, Ингвартсен, Авонийи (Грисбек, 54).

Предупреждения: Кунья — Триммель, Рьерсон, Ленц