Германия

Хозяева отправили в ворота соперника два мяча.

Арминия в рамках поединка десятого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Майнц и добилась победы со счетом 2:1.

Хозяева забили два гола в середине первой половины игры, а гости смогли ответить лишь в конце поединка.

Арминия — Майнц 2:1

Голы: Приетль, 21, Доан, 31 — Штогер, 81

Арминия: Ортега — Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки — Доан, Ябо (Фогльзаммер, 64), Приетль, Хартель - Шипплок (Кордова, 79), Клос (Кунце, 86).

Майнц: Центнер — Хак, Ньякате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Онисиво, 58) — Боэтиюс, Фернандеш (Штегер, 58), Баррейро (Кунде, 58), Буркардт — Квайсон, Матета.

Предупреждения: Шипплок, Хартель — Ньякате, Сен-Жюст