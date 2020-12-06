Германия

Гости набрали три очка благодаря дублю Вамангитуки.

Штутгарт в рамках поединка десятого тура чемпионата Германии гостил у Вердера и добился победы со счетом 2:1.

"Швабы" открыли счет усилиями Вамангитуки на исходе получаса игры, а затем команды обменялись голами в компенсированное время.

Вердер — Штутгарт 1:2

Голы: Зельке, 90+3 - Вамангитука, 31, 90+1

Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон — Гросс (Эррас, 87), Биттенкур (Вольтемаде, 59), Эггештайн, Чонг — Осако (Шмид, 80), Сарджент (Зельке, 60).

Штутгарт: Кобель — Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 46), Соса - Кастро (Ферстер, 59), Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 73) — Вамангитука (Чурлинов, 90), Каладжич (Клемент, 59).

Предупреждения: Осако, Чонг, Гросс, Зельке — Мавропанос, Мангаля, Кастро, Вамангитука