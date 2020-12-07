Германия

Футболист переживал непростые времена в детстве.

Защитник франкфуртского Айнтрахта Йетро Виллемс признался, что в детстве имел дело с контрабандой наркотических веществ из Кюрасао в Нидерланды.

"Мои родители сами пытались перевозить наркотики из острова в Нидерланды. Но у них ничего не получилось. Тогда я заверил их, что сам смогу это сделать. Жертвовал собой. Я всегда был сумасшедшим, но тогда не было другого выхода. Хотелось помочь родителям".

"Мне ничего не нужно было. Я приказал родителям отдавать все моей сестре. Хотел пинать мяч, и все. В конце концов футбол спас мне жизнь", — признался Виллемс в интервью Chronicle Live.

Отметим, что Виллемс является воспитанником роттердамской Спарты. Также он выступал за ПСВ (144 матча), и был в аренде в Ньюкасле (19 матчей). На его счету 22 игры за сборную Нидерландов.

В настоящее время Виллемс восстанавливается после травмы и в текущем сезоне на поле не появлялся.

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