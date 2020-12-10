Германия

Football.ua разбирает игру ключевого футболиста нынешнего РБ Лейпциг.

Накануне РБ Лейпциг дома разобрался с Манчестер Юнайтед в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов, обыграв его со счетом 3:2. В итоге "красные дьяволы" вылетели в Лигу Европы, а "быки" уверенно шагнули в плей-офф. Второй год подряд. В чемпионате у Лейпцига дела тоже идут хорошо – в минувшие выходные команда чуть было не обыграла Баварию (итоговый счет 3:3, мюнхенцы дважды отыгрывались), и идет на третьем месте, отставая от "рекордмайстера" всего на два очка.

В обоих этих матчах неимоверную эффективность демонстрировал левый защитник Лейпцига Анхелиньо. Стоп, два важных уточнения. Защитник – это, конечно, номинально. А бешенная эффективность не только в этих двух играх, но и в целом по сезону.

Теперь просто взгляните на цифры этой эффективности:

17 матчей во всех турнирах – 7 голов + 5 ассистов.

12 результативных баллов в 17 играх, будучи защитником! Пусть и номинальным. Это просто вау! Сходу вряд ли получится вспомнить такого же результативного защитника в прошлых сезонах. Вы уже наверняка поняли, кто самый результативный игрок Лейпцига на данном этапе сезона? Анхелиньо. Это кажется невероятным, но потеряв летом Тимо Вернера – своего главного бомбардира, тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн в новом сезоне сделал своим главным оружием в атаке – латераля. Гениально!

Как такая гениальность стала возможной? Давайте разберемся.

В постоянно развивающейся системе Юлиана Нагельсманна крайние защитники играют важнейшую роль в атакующих действиях команды. Учитывая то, что большую часть времени в этом сезоне Лейпциг играет с гибридной ассиметричной схемой (в фазе игры с мячом — 3-4-3, 3-5-2 и даже 3-1-6, в фазе игры без мяча – 4-2-3-1, 4-1-4-1), вингбеки часто становятся чуть ли не ключевыми шестернями в этом непростом механизме.

То, что Анхелиньо – важнейшая фигура в нынешнем составе Лейпцига отчасти доказывают его сыгранные минуты. В Бундеслиге таковых 894 (из 900 возможных) – лидер среди полевых игроков (у второго, Дайо Упамекано, лишь 705 минут), в ЛЧ – 537 минут из 540 возможных.

Остановимся детальнее на атакующих действиях 23-летнего испанца.

Тактические особенности

Возвращаясь к игровой модели Нагельсманна, нужно сказать, что такая необычная система подразумевает разнообразие в позиционных действиях фланговых игроков. Оба латераля – Анхелиньо и Мукиэле (чаще всего) могут отвечать как за ширину атаки, располагаясь на самой бровке, так и вбегать в штрафную соперника из более узкой позиции изначально, из полуфлангов. Для такого разнообразия в действиях игроки должны быть хорошо подготовлены тактически, и констатируем – Анхелиньо невероятно умный игрок.

Он может принять мяч на бровке и выполнить качественную подачу/кросс (3 из 5 ассистов из широких точек):

А может, как уже было замечено, занять более узкую позицию, и из полуфланга ворваться в зону завершения и нанести решающий удар. Очень показателен в этом отношении эпизод с голом в ворота МЮ во вчерашнем матче. Как вовремя Анхелиньо принимает решение перестроиться из широкой точки – в более узкую, и ворваться в пространство за спиной правого защитника соперника:

Типизация голов Анхелиньо в этом сезоне Бундеслиги:

Как видим, три из четырех голов практически с одной и той же точки. Преимущественно из этой зоны испанец забивает и в Лиге чемпионов.

Еще один мяч – шедевральный удар со штрафного с метров 30-ти в ворота Фрайбурга.

Физические особенности

Говоря о физических особенностях Анхелиньо, конечно же, в первую очередь я имею ввиду скорость и рывок игрока.

Испанец очень хорош в коротких интенсивных рывках. Во-первых, он в принципе быстрее подавляющего большинства своих оппонентов. Для испанца не проблема развить скорость в районе 32 км в час и даже больше. А во-вторых, что не менее важно, он очень классно чувствует момент, когда нужно совершить интенсивный рывок в опасную зону.

Так, например, специалисты Бундеслиги посчитали, что в матче 3-го тура Бундеслиги с Шальке Анхелиньо преодолел 8,75 м всего за одну секунду, и это в непосредственной близости от штрафной соперника.

Вот как Юлиан Нагельсманн прокомментировал действия Анхелиньо в той игре против Кобальтовых (4:0), где испанец забил один из голов.

"Да, сегодня у нас была особая идея с Анхелиньо. Мы знали, что, вероятнее всего, мы чаще будем на мяче, а соперник будет прижиматься, потому мы хотели, чтобы Анхелиньо сыграл на последней линии. Он очень динамично двигается. Поэтому мы получили больше пространства в защитной линии Шальке. Он постоянно совершает глубокие рывки за спины защитникам, это важно. Ибо так мы часто получаем "свободный мяч" в красной зоне соперника".

Даже, когда оппонент играет по Анхелиньо хорошо с точки зрения ориентирования – постоянно держит в поле зрения испанца и старается играть с ним с физическим контактом, левый вингбек Лейпцига зачастую умудряется обхитрить своего визави и делает рывок в самую нужную доли секунду, эффективно отрываясь.

Понимание пространств и тайминг открывания позволяют Анхелиньо забивать головой при росте 171 см. В матчах против Шальке и Аугсбурга испанец забивал головой, будучи самым низким игроком на футбольном поле.

Юссуф Поульсен после игры с Аугсбургом:

"Да, перед игрой мы шутили, что Анхелиньо забил столько же, сколько оба наших нападающих – я и Александр Серлот. Теперь он еще и головой два забил, чего не сделали ни я, ни Серлот".

Технические особенности

Конечно, нужно сказать несколько слов и о технических навыках Анхелиньо. Ведь его передачи с флангов очень часто кажутся радиоуправляемыми. Кроме того, что у него в принципе очень здорово поставлен и пас, и удар (теория о том, что левши изначально лучше бьют и подают, чем правши, все еще жива. Им как будто легче прокачать этот навык в детско-юношеском возрасте), так при этом еще важно и то, что испанец практически всегда успевает поднять глаза и оценить позицию партнера – конечно же, его передачи после этого становятся более нацеленными и чаще доходят до адресата.

При желании, обязательно пересмотрите ассисты Анхелиньо в этом сезоне – насколько эти передачи точны, своевременны и идеально исполнены – так, чтобы пас и до партнера дошел, и при этом соперник не смог перехватить.

Гол прямым ударом со штрафного в ворота Фрайбурга, который я уже вспоминал, — еще одно подтверждение потрясающей левой ноги Анхелиньо.

Анхелиньо – это еще один аргумент в пользу утверждения: "Нагельсманн – гений". То, что не смог (или даже не захотел, не важно) сделать Пеп Гвардиола – реализовать чумовой потенциал испанца в своей системе, смог сделать Юлиан Нагельсманн. Наличие такого современного крайнего защитника открывает перед любым тренером широчайший спектр возможностей.

Анхелиньо буквально за год под руководством Нагельсманна превратился в топового левого крайнего. Это доказывает не только стабильность в Бундеслиге, но и выступления в главном европейском турнире. Испанец смело может похвастаться тем, что поочередно уничтожал правых защитников Тоттенхэма и Атлетико Мадрид (в плей-офф прошлой ЛЧ), ПСЖ и МЮ (в группе этой ЛЧ). Это ли не показатель того, что у РБ Лейпциг на левой бровке игрок с заявкой на статус "мировой звезды"?

Евгений Кузьменко, Football.ua