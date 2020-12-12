Германия

"Шмели" пропустили в свои ворота пять мячей.

Завершился поединок 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия принимала на своем поле Штутгарт.

Подопечные Люсьена Фавра пропустили в свои ворота пять мячей, тогда как сами "шмели" ответили лишь одним взятием ворот, автором которого стал Рейна.

Таким образом, дортмундская Боруссия потерпела поражение от Штутгарта со счетом 1:5.

Боруссия Д — Штутгарт 1:5

Голы: Рейна 39 – Вамангитука 26 (пен.), Вамангитука 52, Ферстер 60, Кулибали 63, Гонсалес 90+1

Боруссия Д: Бюрки – Джан (Рейньер 59), Хуммельс, Аканджи (Загаду 86) – Морей, Беллингем (Шульц 65), Витцель, Геррейру (Мукоко 86) – Санчо (Брандт 86), Рейна – Ройс

Штутгарт: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель 88) – Эндо – Соса, Мангаля, Ферстер (Эглофф 77), Вамангитука (Массимо 67) – Кулибали (Гонсалес 67), Климович (Чурлинов 88)

Предупреждения: Джан 26, Морей 66 – Мавропанос 28, Эндо 40, Вамангитука 50