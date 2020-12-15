Германия

Завершился очередной матч 12-го тура чемпионата Германии.

В рамках 12-го тура чемпионата Германии бременский Вердер дома

Счет в матче на 12-й минуте открыл Геррейру. Но в середине первого тайма хозяева сумели установить паритет на табло. Автором гола стал Мовальд.

На 79-й минуте дортмундцы вышли вперед. На 79-й минуте Ройс не сумел реализовать пенальти, но был первым на добивании.

Вердер — Боруссия Д 1:2

Голы: Мовальд, 28 — Геррейру, 12, Ройс, 79

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Гросс, Фридль — Аугустинссон, Мовальд (Вольтемаде, 66), Эггештайн, Мбом, Осако (Эррас, 73) — Сарджент (Битенкур, 66).

Боруссия Д: Бюрки — Морей, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Витцель, Санчо, Рейна, Беллингем (Брандт, 73), Ройс — Мукоко (Джан, 80).

Предупреждения: Ройс, Гросс, Витцель.