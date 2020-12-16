Германия

Нынешнее соглашение французского вингера с действующим чемпионом Германии рассчитано до лета 2023 года.

Нападающий Кингсли Коман в ближайшем будущем может поставить подпись под новым контрактом с Баварией.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство мюнхенского гранда начало переговоры с 24-летним французом о продлении действующего соглашения до лета 2025 года.

В текущем сезоне Коман провел за Баварию 13 поединков во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Его нынешний контракт с "красными" истекает летом 2023 года.

Напомним, в октябре французский вингер стал лучшим футболистом первого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда оформил дубль и отдал ассист в матче против мадридского Атлетико.

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