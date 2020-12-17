Германия

Завершились поединки чемпионата Германии.

Лейпциг в рамках двенадцатого тура чемпионата Германии отправился в гости к Хоффенхайму и добился минимальной победы.

"Быки" набрали три очка благодаря точному удару Поульсена на исходе часа игры.

Хоффенхайм — Лейпциг 0:1

Гол: Поульсен, 60

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Адамс, Сессеньон (Байер, 90) — Руди (Гачинович, 66), Самассеку, Баумгартнер — Крамарич, Даббур (Бельфодиль, 66), Сков (Бебу, 80).

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле (Хальстенберг, 46), Орбан, Упамекано, Конате (Серлот, 61), Анхелиньо — Кампль, Забитцер (Адамс, 74), Ольмо, Форсберг (Клюйверт, 46, Айдара, 75) — Поульсен.

Предупреждения: Фогт, Сессеньон

Байер, в свою очередь, гостил у Кельна и добился победы с разгромным счетом, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Кельн - Байер 0:4

Голы: Вайзер, 8, Диаби, 10, Шик, 54, Вирц, 59

Кельн: Т. Хорн — Я. Хорн (Лимниос, 42), Борнаув, Честич, Якобс — Вольф, Шкири (Хектор, 65), Озджан, Реджбечай (Хорхе Мере, 65), Тильманн (Эхизибуэ, 46) — Андерссон (Модест, 65).

Байер: Градецки — Вайзер, Драгович (Тапсоба, 67), Та, Венделл — Баумгартлингер (Демирбай, 66), Амири (Синкгравен, 78), Виртц — Шик (Аларио, 78), Бэйли (Бельараби, 66), Диаби.

Предупреждения: Я. Хорн — Драгович

В наименее интересном для нейтрального болельщика поединке Аугсбург минимально обыграл Арминию благодаря голу Гауэлеу.

Арминия — Аугсбург 0:1

Гол: Гауэлеу, 85

Арминия: Ортега — Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон (Лукоки, 77), де Медина — Доан, Хартель (Мюллер, 89), Кунце, Шипплок (Гебауэр, 70) — Клос, Кордова.

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер (Гумны, 59), Гауэлеу, Оксфорд, Удуокай — Калиджури, Хедира, Груэсо, Штробль, Рихтер (Финнбогасон, 59) — Грегорич (Варгас, 72).

Предупреждения: Кунце — Фрамбергер, Груэсо