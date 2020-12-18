Германия

Отсутствие Холанда сказывается на результатах команды.

Дортмундская Боруссия не сумела обыграть Унион Берлин в гостевом поединке 13-го тура Бундеслиги (2:1).

Хозяева открыли счет в середине второй половины встречи, однако "шмели" сумели отыграться спустя три минуты. Голом отметился 16-летний Юссуфа Мукоко.

На 78-й минуте поединка берлинский клуб снова вышел вперед благодаря голу Фридриха.

Три замены Боруссии так и не смогли повлиять на исход встречи. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Унион Берлин — Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Авонийи, 57, Фридрих, 78 - Мукоко Ю, 60

Унион Берлин: Луте — Триммель (Райерсон Дж, 72), Фридрих, Кнохе, Ленц — Промель, Беккер, Грисбек, Тойхерт (Гиссельман, 85), Бюльтер (Эндо К, 66) — Авонийи (Гогия А, 86).

Боруссия Дортмунд: Бюрки — Менье (Мюрей М, 80), Аканжи (Шульц Н, 85), Хуммельс, Геррейро — Витцель, Джан Э (Беллингхем Дж, 80), Рейна, Ройс (Брандт Ю, 72), Санчо — Мукоко

Предупреждения: Бюльтер М, 62 — Витцель, 67