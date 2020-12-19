Бременцы вырвали победу в концовке игры.
Вердер - Майнц, Getty Images
19 декабря 2020, 18:35
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги Майнц дома с минимальным счетом уступил Вердеру (0:1).
Бременцы вырвали победу на 90-й минуте игры. 19-летний Эрен Динкчи вышел на поле на 86-й и забил в дебютном матче.
Майнц — Вердер 0:1
Гол: Динкчи, 90
Майнц: Центнер — Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин — Фернандеш (Чжи Дон Вон, 85), Штегер (Латца, 79), Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 69), Квайсон — Матета (Онисиво, 79).
Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 54), Фридль, Аугустинссон, Гросс, Мевальд, Эггештайн, Шмид (Динкчи, 85), Осако (Чонг, 72), Сарджент.
Предупреждения: Эггештайн, Баррейро, Ниакате, Гросс.