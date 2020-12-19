Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют леверкузенский Байер и мюнхенская Бавария.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. В обороне Байера на правом фланге обороны выйдет Драгович, а на противоположный фланг вернулся Синкгравен. В центре защиты выйдет Тапсоба.

Примечательно, что у Баварии роль опорного полузащитника исполнит Алаба. Дэвис выйдет на левом фланге обороны, а Гнабри сыграет справа в полузащите.

Байер: Градецки — Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен — Вирц, Баумгартлингер, Амири — Бейли, Шик, Диаби.

Запасные: Ломб, Демирбай, Аларио, Йедвай, Венделл, Вайзер, Гедикли, Беллараби, Тюркмен.

Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Эрнандес, Дэвис — Толиссо, Алаба — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Нюбель, Павар, Киммих, Сане, Коста, Чупо-Мотинг, Рока, Ричардс, Мусиала.

Матч Байер — Бавария начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.