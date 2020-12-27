Германия

Функционер недоволен разделением средст на ТВ-права.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о разделении доходов на ТВ-права в Германии.

"У больших клубов украли деньги. Результаты выступлений тоже должны чего-то стоить. Бундеслига должна быть заинтересована в том, чтобы мы были успешны на международном уровне. Если мы хотим играть большую роль в международном футболе и расти, нам нужны топ-клубы.

Унион демонстрирует устойчивое развитие, Айнтрахт тоже хороший пример этого. Если отнять 30 млн у Баварии или Боруссии, маленькие клубы не станут более конкурентоспособными. Тот, кто считает иначе, очень наивен", — цитирует Румменигге Kicker.

Напомним, со следующего сезона доходы клубов будут разделяться равномерно, без привязки к результатам.