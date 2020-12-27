Германия

Швейцарский специалист подписал с "горняками" контракт до конца сезона.

Шальке на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера первой команды, которым стал Кристиан Гросс.

66-летний специалист подписал с новым контракт до конца сезона. Главная задача Гросса на посту главного тренера Шальке — сохранение прописки в первой Бундеслиге.

Отметим, что "горняки" не знают побед 29 поединков подряд с учетом прошлой кампании. После 13-ти туров они занимают последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиге, имея в своем активе 4 набранных очка.

Начиная с сентября уходящего года Шальке возглавляли Дэвид Вагнер и Мануэль Баум, а также и. о. наставника был Хуб Стевенс, но никому не удалось прервать неудачную серию.

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