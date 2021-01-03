Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют дортмундская Боруссия Д и Вольфсбург.

В своем первом матче в 2021-м году дортмундская Боруссия будет на поле стадиона Зигналь-Идуна-парк принимать Вольсфбург.

По сравнению с игрой прошлого тура, "шмелей" можно отметить возвращение в строй Эрлинга Холанда, в то время как Дилейни сыграет в паре опорных полузащитников с Витселем.

У "волков" отмечаем появление Арнольда в опорной зоне, а также выход Шлагера в линии атакующих полузащитников. В центре обороны Вольфсбурга опытный Брукс заменит Лакруа.

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Рейна — Холанд.

Запасные: Хитц, Морей, Загаду, Дауд, Шульц, Брандт, Джан, Пищек, Тиггес.



Вольфсбург: Кастеелс — Баку, Брукс, Понграчич, Отавио — Герхардт, Арнольд — Брекало, Шлагер, Штеффен — Вегхорст.