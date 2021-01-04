Завершился поединок 14-го тура Бундеслиги.
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04 января 2021, 07:21
В матче 14-го тура чемпионата Германии Боруссия Д сумела добыть домашнюю победу над Вольфсбургом, забив два безответных гола.
В следующем туре дортмундская Боруссия проведет гостевой поединок против РБ Лейпциг, а Вольфсбург будет ожидать очередной выездной поединок — против Унион Берлин.
Боруссия Д — Вольфсбург 2:0
Голы: Аканжи, 66, Санчо, 90+1.
Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс (Джан, 85), Рейна (Загаду, 90+2) — Холанд (Тиггес, 81).
Вольфсбург: Кастеелс — Баку, Брукс, Понграчич (Лакруа, 78), Отавио — Герхардт (Мехмеди, 71), Арнольд — Брекало (Жоау Виктор, 71), Шлагер (Бьялек, 87), Штеффен (Гинчек, 87) — Вегхорст.
Предупреждения: Хуммельс, Дилейни, Холанд — Штеффен.