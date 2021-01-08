Германия

Football.ua анонсирует центральный матч 15-го тура Бундеслиги.

В главном поединке 15-го тура чемпионата Германии, действующий чемпион турнира Бавария на выезде сразится против Боруссии М.

Боруссия М — Бавария

Пятница, восьмое января, Боруссия Парк, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

В прошедшем сезоне на данном этапе чемпионата Боруссия находилась на вершине турнирной таблице, подавая надежды своим болельщикам на борьбу за серебряную салатницу. Теперь же у команд положение и задачи совершенно разные. И если Бавария ожидаемо лидирует в гонке, то "жеребцы" и близко не претендуют на первое место, а уже сейчас можно сказать, что попадание в Лигу чемпионов по итогам Бундеслиги будет успехом для команды Розе.

Причины неудач Боруссии в чемпионате во многом связаны с тем, что команда выступает в Лиге чемпионов, причем довольно удачно — Гладбах вышел в плей-офф турнира, и очевидно, что мысли и энергию игроков забрала еврокомпания. Теперь, пока в Лиге чемпионов пауза, "жеребцы" взялись поправлять дела в Бундеслиге, добыв в новом году первую победу, обыграл на выезде Арминию. Тем не менее, до топ-4 команду разделяет четыре очка и три позиции в таблице.

У Баварии все стабильно хорошо. Конечно, "красные" не выглядят столь сокрушающей силой, как в прошлом сезоне, но это не мешает команде возглавлять турнирную таблицу, имея два очка преимущества над ближайшим конкурентом. Проблемы Баварии связаны во многом с обороной — команда Флика пропустила всего на гол меньше, чем Гладбах, идущий на шесть позиций ниже, но погрешности в обороне нивелируются все такой же эффективной атакой — 44 гола забила Бавария за прошедшие 14 матчей в Бундеслиге.

Матчи между командами всегда получаются интригующими, особенно на поле Боруссии. В последних пяти официальных встречах три победы добыла Бавария, две — Боруссия, а ничейный результат последний раз был зафиксирован еще в 2016-м году. Несмотря на статусность "красных", списывать со счетов "жеребцов" в подобных противостояниях никак нельзя.