В Бундеслиге стартовала трансферная кампания. Ярких преобритений пока не так много, но некоторые трансферы уже состоялись. Следите за трансферами немецких клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.

Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Ушли

Бавария

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Алекс Тимосси (н. Хельсинборг, ва)

 

 Боруссия Д

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Доминик Ваннер (з. са)

РБ Лейпциг

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Доминик Собослаи (п. Лейпциг, 20)

Оа Ойо (п. Виттес, ар)

Байер

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Онур Самед (п. Байер U-19)

 

Боруссия М

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Джо Скелли (з. Нью-Йорк Сити, 1,8),

 

Вольфсбург

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Омар Мармуш (н. Санкт-Паули, ар)

Айнтрахт

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Бас Дост (н. Брюгге, 4)

Вердер

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Хоффенхайм

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Штутгарт

 
 

 

 

Герта

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Палко Дардай (н. МОЛ Фехервар, са), Омар Рекик (з. Арсенал, 600 тыс)

Майнц

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Аарон Кариколь (з. Сельта, ар), Фитус Шайтгауер (п. са), Абасс Исса (н. Твенте, ар)

Фрайбург

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Джан-Лука Иттер (з. Гройтер Фюрт, ар)

Шальке

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Сеад Колашинац (з. Арсенал, ар)

Ведад Ибишевич (н. са), Николас Тейтаг (н. са), Янник Тайсен (в. Саабрюкен, са), Рабби Матондо (п. Сток Сити, ар)

Аугсбург

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Кельн

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Арминия

Арминия

 

Брайан Бехренд (з. Айнтрахт Брауншвейг, ар)

Унион Берлин

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Леннарт Мозер (в. Клагенфурт, ар)