Football.ua предлагает следить за всеми переходами немецкой Бундеслиги во время зимнего трансферного окна.
Доминик Собослаи, ФК Лейпциг
12 января 2021, 12:57
В Бундеслиге стартовала трансферная кампания. Ярких преобритений пока не так много, но некоторые трансферы уже состоялись. Следите за трансферами немецких клубов вместе с этим материалом, который будет обновляться.
Сокращения:
ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент
н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь
Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:
Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.
|
Клуб
|
Пришли
|
Ушли
|
Бавария
|
Алекс Тимосси (н. Хельсинборг, ва)
|
|
Боруссия Д
|
|
Доминик Ваннер (з. са)
|
РБ Лейпциг
|
Доминик Собослаи (п. Лейпциг, 20)
|
Оа Ойо (п. Виттес, ар)
|
Байер
|
Онур Самед (п. Байер U-19)
|
|
Боруссия М
|
Джо Скелли (з. Нью-Йорк Сити, 1,8),
|
|
Вольфсбург
|
|
Омар Мармуш (н. Санкт-Паули, ар)
|
Айнтрахт
|
|
Бас Дост (н. Брюгге, 4)
|
Вердер
|
|
|
Хоффенхайм
|
|
|
Штутгарт
|
|
|
Герта
|
|
Палко Дардай (н. МОЛ Фехервар, са), Омар Рекик (з. Арсенал, 600 тыс)
|
Майнц
|
|
Аарон Кариколь (з. Сельта, ар), Фитус Шайтгауер (п. са), Абасс Исса (н. Твенте, ар)
|
Фрайбург
|
|
Джан-Лука Иттер (з. Гройтер Фюрт, ар)
|
Шальке
|
Сеад Колашинац (з. Арсенал, ар)
|
Ведад Ибишевич (н. са), Николас Тейтаг (н. са), Янник Тайсен (в. Саабрюкен, са), Рабби Матондо (п. Сток Сити, ар)
|
Аугсбург
|
|
|
Кельн
|
|
|
Арминия
|
|
Брайан Бехренд (з. Айнтрахт Брауншвейг, ар)
|
Унион Берлин
|
|
Леннарт Мозер (в. Клагенфурт, ар)