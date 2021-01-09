Германия

После невзрачного первого тайма в своем исполнении, коллектив Эдина Терзича отгрузил три мяча в ворота соперников.

Жребий пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги оказался достаточно щедрым на поединки с высоким статусом. В пятницу отчетной недели мы говорили о невероятном камбэке менхенгладбахской Боруссии в матче против мюнхенской Баварии (3:2), а уже на следующий день болельщикам было предложено наблюдать за тем, как РБ Лейпциг будет стараться воспользоваться осечкой прямых конкурентов. Вот только для этого "красным быкам" необходимо было обыграть на своем поле дортмундскую Боруссию, в противостоянии с которой РБ провел всю концовку прошлого сезона.

В нынешних реалиях условное преимущество команды Юлиана Нагельсманна было неоспоримым. Лейпциг попросту был более устойчив ко внешним раздражителям, в то время как "шмели" уже успели распрощаться с Люсьеном Фавром, которого был вынужден сменить хорват Эдин Терзич. Новый главный тренер не всегда сходу дает результат. Дортмунд этого понял, с оглядкой на поражение в матче против Унион Берлин (1:2), однако уже в следующих поединках к команде дважды пришли успехи.

Прямого влияния на игру против Лейпцига предыдущие достижения не имели. Гости не обладали инициативой на старте отчетной встречи, что вполне устраивало их соперников в плане возможности контролировать ход поединка, но и сами "красные быки" были далеки от своих оптимальных кондиций. Увы, мы вынуждены были говорить лишь об одном ударе в створ со стороны хозяев поля, в то время как гости лишь бросали осторожные взгляды на подступы к чужой штрафной.

Но даже в таких условиях сумел найти место для повреждения Аксель Витсель, который неудачно оступился у левого угла владений Гулачи. Бельгийца пришлось менять, а пока ему оказывали помощь, даже малейший запал футболистов сошел на нет. Коллектив Нагельсманна переигрывал соперников по всем показателям, но решающего преимущества создать не смог.

После перерыва ситуация поменялась на абсолютно противоположную. Теперь уже Дортмунд держал нити игры в своих руках, а Лейцпциг был вынужден показывать работу в обороне. Моменты на ворота Гулачи посыпались в гораздо большем количестве, нежели хозяева поля создавали по ходу первого тайма. Ройс первым проверил реакцию голкипера оппонентов, принялся больше созидать для партнеров. Первым адресатом его голевой передачи стал на 54-й минуте Джейдон Санчо. Причем, Марко сам разогнал Холанда передачей в правый фланг, после чего забежал в центр штрафной, и уже оттуда пяткой продлил прострел в направлении англичанина.

Сложно было остановить Дортмунд после добытого успеха. Следующий гол заставил себя подождать около четверти часа, но даже этот период футболисты обеих команд сумели сдобрить попаданиями мяча в каркас ворот по обе стороны поля. Ольмо отметился подобным образом самостоятельно из правого фланга штрафной, а Холанду помог Гулачи, отразив удар норвежца с левого угла вратарской. Вскоре, Эрлинг таки пробил голкипера соперников, замкнув ударом головой подачу Санчо с левого фланга, которой предшествовала целая россыпь передач в одно касание.

С точки зрения победителя дуэли, главная ударная сила гостей решил вопросы за шесть минут до конца основного времени. Гениальный пас от Ройса за спины центральным защитникам был завершен рывком вместе с мячом мимо голкипера, с завершающим ударом по пустым воротам. Серлот перед началом компенсированного времени сумел провести ответный гол РБ Лейпциг, затолкав мяч в ворота Бюрки со второй попытки, но этот эпизод лишь смягчил болезненную пощечину для коллектива Нагельсманна.

В следующем туре РБ Лейпциг сыграет гостевой поединок против Вольфсбурга, а дортмундскую Боруссию ожидает домашнее противостояние против Майнца.





РБ Лейпциг — Боруссия Д 1:3

Голы: Серлот, 90 — Санчо, 54, Холанд, 71, 84



РБ Лейпциг: Гулачи — Халстенберг, Орбан, Упамекано, Анхелиньо — Айдара, Адамс, Забитцер (Клостерманн, 62), Ольмо — Форсберг (Серлот, 61), Поульсен (Самарджич, 88).



Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель (Джан, 30), Дилейни (Загаду, 70) — Санчо (Тиггес, 88), Ройс (Брандт, 85), Рейна — Холанд.



Предупреждения: Дилейни, Аканжи.