Германия

Команды расположились в середине таблицы.

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарт в гостях оказался сильнее Аугсбурга (1:4).

В первом тайме гости обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Гонсалеса и Вамангитуки.

На 46-й Рихтер отыграл один мяч для Аугсбурга, а через 15 минут Кастро забил третий мяч Штутгарта. На 87-й точку поставил Дидави.

После этой игры Аугсбург занимает 11-е место, а Штутгарт расположился на одну позицию выше.

Аугсбург — Штутгарт 1:4

Голы: Рихтер, 46 — Гонсалес, 10, Вамангитука, 29, Кастро, 61, Дидави, 87

Аугсбург: Гикевич, Хедира (Грегорич, 46), Оксфорд, Удуохай, Яго (Педерсен, 66), Калиджури, Груэсо (Хан, 66), Штробль, Варгас (Гумны, 66), Рихтер, Нидерлехнер (Саренрен Базее, 86).

Штутгарт: Кобель, Штенцель, Кемпф, Антон, Соса, Кастро (Ферстер, 77), Эндо (Клемент, 90), Мангаля, Климович (Дидави, 77), Гонсалес, Вамангитука.

Предупреждения: Груэсо, Антон, Эндо, Рихтер.

Удаление: Рихтер.