Германия

Менхенгладбахский клуб вернулся в зону еврокубков.

Боруссия М принимала Вердер в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Счет открыли хозяева лишь на 66 минуте поединка. Ласло Бенеш сделал навес со штрафного, а Нико Эльведи, перепрыгнув всех, нанес точный удар головой в правый нижний угол ворот.

Бременский Вердер, так и не сумев отыграться, остался на 12-м месте в турнирной таблице. Боруссия же благодаря победе вернулась в зону еврокубков, поднявшись на 6-ю строчку Бундеслиги.

Боруссия М — Вердер 1:0

Гол: Эльведи, 66

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини) — Крамер, Нойхаус (Бенеш), Херрманн (Штиндль), Хофманн, Вольф (Янчке) — Плеа (Закария)

Вердер: Павленка — Велькович, Топрак (Мойсандер), Фридль — Гебре Селасси, Эггештайн, Мовальд (Битенкур), Мбом (Осако), Агу — Шмид (Рашица), Сарджент (Зельке)

Предупреждения: Зоммер, Вендт — Павленка, Сарджент