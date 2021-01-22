Германия

Football.ua вспоминает последние случаи в Бундеслиге, когда разочаровывали те команды, от которых этого не ждали.

В 15-м туре Бундеслиги Шальке 04 сумел добыть первую, практически за год, победу – хет-трик юного американца Меттью Хоппа подарил клубу из Гельзенкирхена викторию над Хоффенхаймом (4:0). Болельщики "кобальтовых" надеялись, что этот разгром станет для их команды прологом к подъему наверх в таблице, но после него дважды прозвучала уже весьма знакомая песня — поражения от Айнтрахта (1:3) и Кельна (1:2).

Пока тренерский штаб Шальке продолжает поиски решений, способных вывести команду из кризисного положения и зоны вылета, Football.ua предлагает вам вспомнить весьма неожиданные провалы некоторых немецких топов, которые боролись за выживание в минувшем десятилетии, и чем эта борьба закончилась.

Боруссия Менхенгладбах в сезоне-2010/11

Не спешите бросать в нас камни. Да, на тот момент "жеребцы" были, скорее, середняком Бундеслиги, но именно кампанию-10/11 можно назвать поворотной в новейшей истории клуба.

Тот сезон Боруссия начала под руководством Михаэля Фронцека. Фронцек — далеко не чужая фигура для менхенгладбахского коллектива. В бытность игроком он успел наиграть более двух сотен поединков за "жеребцов", в которых забил 18 голов, а также принял участие в финале национального кубка в 1984 году. "Черно-бело-зеленые" уступили Баварии в напряженной серии пенальти, обе команды пробили по восемь ударов, а решающий одиннадцатиметровый не реализовал Норберт Рингельс. Закончил карьеру там же, во время третьего захода в ставшую близкой сердцу команду.

Однако отбросив все исторические параллели можно констатировать, что тренер из Михаэля получился так себе. Но это тема не для этого материала. После 12 места в сезоне-2009/10 Боруссия сразу же обосновалась в нижней части таблицы по ходу новой кампании. На экваторе чемпионата команда уверенно замыкала таблицу, а поражений в пассиве имела больше, чем очков (11 против 10).

Две победы в трех поединках после паузы над Нюрнбергом и Айнтрахтом слегка отсрочили увольнение тогдашнего наставника "жеребцов", но далее последовали два болезненных поражения, которые переполнили чашу терпения руководства. Ведя 2:0 после первого тайма Гладбах умудрился отдать три очка в руки прямых конкурентов в борьбе за выживание из Штутгарта, причем победный гол "швабов" в исполнении Тимо Гебхарта пришел на 87 минуте, а в следующем поединке уступил на выезде в итоге вылетевшему Санкт-Паули (1:3).

Михаэль Фронцек был уволен на следующий день после поражения в Гамбурге, а его пост занял тогда еще мало кому известный Люсьен Фавр. Недавний наставник дортмундской Боруссии сумел оставить команду в игре и не вылететь напрямую.

Боруссию по-прежнему лихорадило, но десять очков в последних четырех встречах позволили ей финишировать в спасительной зоне переходных матчей. Весомую роль сыграли и две осечки Айнтрахта из Франкфурта, который уступил Кельну и Дортмунду в решающий момент, и позволил конкуренту обойти себя в таблице, опустившись в зону прямого вылета.

Впереди "жеребцов" ждало противостояние с крепким Бохумом. Боруссия, с Марко Ройсом, Данте, Марк-Андре тер Штегеном, Хавардом Нордтвейдтом, Хуаном Аранго, Романом Нойштедтером и другими, добыла минимальную победу в первом поединке в родных стенах, когда уже в компенсированное ко второму тайму время сумела распечатать ворота Андреаса Люте усилиями Игора де Камарго. Бохум не опускал руки и вполне мог претендовать как минимум на дополнительное время в ответной встрече после автогола Нордтвейдта в середине первого тайма, но Марко Ройсу удалось сравнять счет (к слову, после ассиста де Камарго) и подарить Боруссии прописку в элите на будущий сезон.

То спасение стало ключевым в дальнейшей истории и развитии некогда серьезной боевой европейской единицы в лице гладбахского клуба. Люсьен Фавр сумел вывести команду и игроков на принципиально иной уровень, и уже через полтора года Боруссия играла в квалификации Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд в сезоне-2014/15

Одна из настоящих сенсаций в европейском футболе минувшей декады. По большинству статистических показателей Боруссия из Дортмунда обязана была финишировать как минимум на пятом месте (согласно Understat "шмели" не добрали целых 12 очков по expectedpoints), но в какой-то момент оказалась на краю пропасти.

Сезон команда начала нормально. Уступили в первом же поединке Байеру (с голом Карима Беллараби уже на 9 секунде встречи), но затем одолели Аугсбург и Фрайбург. Выездное поражение от Майнца и вырванная на зубах ничья со Штутгартом воспринимались лишь в качестве досадных оплошностей, но то было начало затяжного кризиса.

До наступления зимнего перерыва Дортмунд сумел победить лишь дважды, да и то в поединке Гладбахом все решил автогол Кристофа Крамера, так что Рождество банда Юргена Клоппа встречала в зоне вылета, деля последнюю строчку с Фрайбургом.

Ситуация накалилась до предела, а нулевая ничья с Байером на выезде и домашнее поражение от Аугсбурга, и вовсе стали последней каплей для болельщиков команды, которые освистали ее после окончания поединка с "фуггерами".

Однако затем Боруссию все-таки, что называется, прорвало, и начиная с уверенного разгрома Фрайбурга в гостях (3:0) "шмели" стали взмывать вверх в таблице.

После 15 очков в первом круге дортмундский коллектив сумел набрать 31 во втором, а домашняя победа над Вердером, ставшая последней для Юргена Клоппа в рамках чемпионата Германии в статусе тренера "черно-желтых", позволила спасти, казалось бы, безнадежный сезон и отправиться в квалификацию Лиги Европы.

Вольфсбург в сезонах-2016/17 и 2017/18

Казалось, что при Дитере Хеккинге "волки" стремительно прогрессируют. В кампании-2013/14 Вольфсбург занял шестое место, а в следующем сезоне взлетел сразу на вторую строчку, выиграл кубок и суперкубок, а также демонстрировал яркий футбол. Тем не менее, продажи Кевина де Брюйне и Ивана Перишича явно подкосили команду.

В сезоне-2015/16 "заводские" дошли до исторического четвертьфинала Лиги чемпионов, но в Бундеслиге стали заметно сдавать позиции (откат на восьмое место). Да, не попадание в еврокубки было весьма болезненным событием, но вряд ли кто-то мог предположить, что два следующих года "волки" и вовсе будут бороться за выживание.

В сезоне-2016/17 долгое время ничего не предвещало беды, но результаты все ухудшались, поэтому руководство клуба приняло решение уволить Дитера Хеккинга и назначить Валерьена Исмаэля, успевшего два сезона поработать с молодежкой Вольфсбурга.

Результаты лучше не стали. Тем не менее, вплоть до последнего тура "заводские" шли на 15 месте, а в переходных матчах в очередной раз должен был сыграть Гамбург. Но все изменилось в заключительный матч-дэй, когда в очной ставке "динозавры" сумели добыть волевую победу и вскочить на 14 место, а "волки" отправились в стыки. Там, правда, все сложилось весьма удачно, и Вольфсбург дважды минимально разобравшись с Айнтрахтом из Брауншвейга благодаря голам Марио Гомеса и Вийериньи, сумел остаться в элите.

Новую кампанию команда начала под руководством малоизвестного голландского специалиста Андриса Йонкера, а целью на сезон была борьба за место в еврокубках, все-таки и состав Вольфсбурга соответствовал как минимум уровню Лиги Европы – Джон Брукс, Дивок Ориги (да-да, вы могли забыть, но форвард Ливерпуля успел попытать счастья в аренде на Фольксваген Арене), Якуб Блащиковски, Йосип Брекало, Юнус Малли, Макс Арнольд. Некоторые из этих ребят совсем недавно сражались с Шахтером в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

Ставка на нового коуча не сработала. Йонкер был уволен после минимального поражения от Баварии в феврале 2018 года, но основная причина, конечно, была не в самом факте проигрыша немецкому чемпиону, а по совокупности накопившихся проблем.

Вольфсбург уже тогда начал активно обхаживать статус самой миролюбивой команды Бундеслиги (на счету "волков" было сразу 12 ничьих), но 14 место в одном очке от зоны вылета не могло не пугать боссов клуба. Участь реаниматора постигла опытного в этом деле Бруно Лаббадию, который одержал первую победу лишь спустя шесть поединков (2:0 с Фрайбургом), а всего добыл лишь две победы в 11 встречах!

Не свалиться на 17 место, то есть в зону прямого вылета, команде Лаббадии помогали лишь неудовлетворительные результаты конкурентов. Поражение от Гамбурга в 32 туре поставило "волков" на край пропасти – необходимо было набирать большее количество очков, чем "красноштанники". В предпоследнем туре Вольфсбург разгромно уступил в Лейпциге, но "динозавры" не воспользовались подарком и сгорели 0:3 Айнтрахту, так что решающие разборки переносились на последний тур, в котором не обошлось без трагедии.

Гамбург неожиданно обыграл менхенгладбахскую Боруссию, но Вольфсбург сумел дожать Кельн во втором тайме и удержать спасительное 16 место. В стыках попался скромный сенсационный Хольштайн из Киля, который не сумел ничего противопоставить более опытному сопернику. Дома "волки" добыли комфортную победу со счетом 3:1, а в ответной встрече гол Робина Кнохе позволил гостям окончательно закрепить итоговый результат.

Шальке 04 в сезонах-2018/19 и 2020/21

Закончим главным "виновником" этой статьи. В текущем сезоне Шальке вот-вот может с грохотом провалится в подземелье немецкого футбола, но выводы еще делать рано, так как клуб из Гельзенкирхена все еще может как минимум угодить в стыковые матчи.

А вот в кампании-2018/19 "плуты" хоть и не были в столь безнадежном положении, как сейчас, но долгое время опасно ходили по лезвию ножа. После серебра в кампании-17/18 команда Доменико Тедеско угодила в крутое пике, а на экваторе чемпионата располагалась в нескольких очках от опасной зоны.

В середине марта, после чувствительного поражения от Вердера, руководство "кобальтовых" рассталось с Тедеско, пригласив старого/нового Хуба Стевенса, который сумел довести Шальке до конца сезона без серьезной нервотрепки.

Роман Котляр, Football.ua