Германия

Команда Марко Розе поднялась на четвертое место в турнирной таблице, потеснив оттуда коллектив Эдина Терзича.

18 тур немецкой Бундеслиги открывали невероятным матчем. На Боруссия-Парк в Мёнхенгладбахе подопечные Марко Розе принимали принципиального соперника в лице дортмундской Боруссии.

В турнирной таблице Гладбах и Дортмунд разделяло всего одно очко, поэтому в случае победы "жеребцы" могли сместить "шмелей" с четвертой лигочемпионской позиции. Тем более у хозяев был зуб на соперника после сокрушительного поражения в первом круге со счетом – 0:3.

Матч начался очень резво: не успела секундная стрелка сделать полный оборот, а хозяева уже забили, однако один из самых быстрых голов в сезоне, который на свой счет мог записать Нойхаус, отменили из-за нарушения правил.

Гладбах не повесил нос и продолжал терроризировать оборону соперника, забив в итоге ровно через десять минут после незасчитанного гола. По иронии судьбы, этот мяч также могли отменить из-за офсайда, однако после долгих консультаций рефери справедливо засчитал гол Эльведи. Оборонец отлично сыграл на стандарте, вколотив мяч в сетку после точного навеса в исполнении Хофманна. 1:0.

Этот мяч разбудил Дортмунд, а главное — лучшего бомбардира команды Холанда. Норвежская машина по забиванию голов в течение шести минут перевернула игру с ног на голову. Сначала обладатель награды "Голден бой" эффектно переиграл Зоммера в ближнем бою, а затем подтвердил реноме одного из лучших форвардов современности, забив сложнейший по исполнению мяч — с разворота. 1:2.

Драма продолжала преследовать поединок. В простой ситуации удача улыбнулась Гладбаху. Под занавес первого тайма Штиндль нанес сильный удар по центру со штрафного, Бюрки отразил мяч перед собой, а Эльведи спокойненько добил снаряд в сетку — 2:2. Дубль центрального защитника. Стоит отметить, что именно Нико в прошлом туре принес победу Гладбаху над Вердером. Всего на счету центрального оборонца три гола в текущем сезоне.

После такого захватывающего первого тайма, как правило, наступает штиль. Собственно, команды спокойно начали вторую половину, однако не прошло и пяти минут как хозяева вновь вышли вперед. Гол возник на ровном месте. Нойхаус забросил на ход Бенсебаини, который ушел от опеки и неожиданно пробил с острого угла. Мяч по невероятной траектории залетел точно в дальний нижний угол. 3:2.

Дортмунд предпринимал попытки сравнять счет, но ничем опасным это не заканчивалось. В свою очередь Гладбах воспользовался своим шансом и поставила жирную точку в матче. Вышедший на замену Тюрам выпрыгнул выше остальных при подаче с углового и ударом головой заставил в четвертый раз капитулировать Бюрки. 4:3.

Гладбах потеснил Дортмунд в турнирной таблице, поднявшись на четвертую позицию. К слову, по итогам этого тура "шмели" могут оказаться на восьмом месте. Стоит отметить, что коллектив Терзича проиграл седьмой матч в сезоне. Это худший показатель среди команд первого половины турнирной таблицы.

Боруссия М – Боруссия Д 4:2

Голы: Эльведи, 11, 32, Бенсебаини, 49, Тюрам, 78 — Холанд, 22, 28.

Боруссия М: Зоммер — Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер — Хофманн (Тюрам, 65), Нойхаус, Крамер, Закария (Херрманн, 84) — Плеа (Эмболо, 71), Штиндль (Вольф, 71).

Боруссия Д: Бюрки — Геррейро, Хуммельс, Аканжи, Морей — Джан, Беллингхем (Мукоко, 80) — Брандт, Ройс (Рейна, 70), Санчо — Холанд.

Предупреждения: Крамер, 90.