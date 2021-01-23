Германия

Завершился поединок 18-го тура Бундеслиги.

Герта принимала Вердер в рамках 18-го тура немецкого чемпионата.

Гости открыли счет уже на 10-й минуте благодаря удачно реализованному пенальти Дэви Зельке. Спустя девять минут Герта также получила шанс забить, однако Маиеус Кунья пробил одиннадцатиметровый не самым удачным образом: вратарь отбил мяч.

К концу первой половины встречи команды обменялись двумя голами. На 29-й минуте защитник Вердера Омер Топрак поразил ворота соперника, а на добавленной к первому тайму минуте Джон Кордоба сократил расставание.

Во втором тайме Вердер забил еще два безответных гола хозяевам, благодаря чему увез три очка из Берлина.

Герта — Вердер 1:4

Голы: Кордоба, 45+2 — Зельке, 10 (с пенальти), Топрак, 29, Битенкур, 57, Сарджент, 77

Герта: Шволов — Пекарик (Пентек), Штарк, Альдерете, Нетц — Гендузи, Тузар (Редан), Миттельштадт (Леки) — Дерида, Кордоба, Кунья

Вердер: Павленка — Велькович, Топрак (Мойсандер), Фридль — Гебре Селласи, Битенкур, Эггештайн, Агу, Шмид (Осако), Мбом (Рашица), Зельке (Сарджент)

Предупреждения: Миттельштадт, Кордоба — Зельке, Мбом, Битенкур

Незабитый пенальти: Кунья, 20

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