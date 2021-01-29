Германия

Хозяева отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Штутгарт в рамках поединка 19-го тура чемпионата Германии принимал на своем поле Майнц и добился победы с комфортным счетом.

Хозяева дважды поразили ворота соперника во второй половине игры и набрали три пункта.

Штутгарт — Майнц 2:0

Голы: Каладжич, 55, Вамнгитука, 72

Штутгарт: Кобель — Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 84), Соса (Массимо, 58) — Кастро (Ферстер, 26), Эндо — Мангаля, Вамангитука (Кулибали, 84), Гонсалес,- Каладжич.

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Боэтиюс, 75), Ньякате, Сен-Жюст, Мвене — Кор, Фернандеш (Озтуналы, 62) — Латца (Штегер, 62), Квайсон (Буркардт, 27) — Онисиво (Салаи, 75).

Предупреждения: Форстер — Ньякате, Белль, Онисиво, Кор