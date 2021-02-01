Германия

Нападающий мюнхенской Баварии поделился мнением о футбольной славе.

Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер дал интервью немецкому изданию Kicker, в котором рассказал текущем положении дел внутри команды, а также о собственном отношении к различным футбольным наградам.

"Легкость прошлого сезона слегка поубавилась, — признает немецкий форвард, — В ноябре и декабре 2020 года у нас было много напряженных матчей с аномально большим количеством пропущенных мячей. Очевидно, что публика и соперники по лиге в такой ситуации будут жаждать, чтобы Бавария была свергнута со своего чемпионского трона. Такая конкуренция — особый вызов для нас".

27 завоеванных на данный момент карьеры трофеев делают Томаса Мюллера наиболее успешным среди всех немецких футболистов в истории, однако сам футболист живет по принципу "Мы — те, кто мы есть", который активно продвигает клуб в качестве своего слогана.

"Каждый игрок должен доказать всем окружающим, что может достичь максимально возможного уровня в его карьере. Это то, что движет нами: мы хотим чувствовать, что принадлежим к числу лучших и что являемся лучшими среди всех, кто играл до этого, или играет сейчас. Дело не в кубках, не в каких-то трофеях. Плевать на эти куски металла! Как только кто-то что-то выигрывает, люди уже задумываются о том, кто выиграет это в следующем году".

"Профессиональный спорт и соревнования на высшем уровне не всегда доставляют удовольствие. Если вы хотите добиться успеха в этом деле, вы должны быть зависимы от этой конкретной задачи", — подытожил футболист.

Следующий матч мюнхенской Баварии, с возможным участием в нем Томаса Мюллера, пройдет на поле берлинской Герты 5 февраля.