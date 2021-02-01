Футболист переехал в Германию.
Неманья Радоньич, getty images
01 февраля 2021, 19:50
Нападающий французского Марселя Неманья Радоньич перебрался в берлинскую Герту. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Речь идет об аренде футболиста до конца сезона с возможным выкупом. Пока сумма возможного выкупа не разглашается.
"У меня были переговоры с ответственными лицами Герты. Бундеслига — одна из ведущих лиг Европы. Я хочу как можно скорее показать, что я болею за Герту. Я действительно с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде", — сказал Радоньич.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.