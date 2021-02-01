Германия

Футболист переехал в Германию.

Нападающий французского Марселя Неманья Радоньич перебрался в берлинскую Герту. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде футболиста до конца сезона с возможным выкупом. Пока сумма возможного выкупа не разглашается.

"У меня были переговоры с ответственными лицами Герты. Бундеслига — одна из ведущих лиг Европы. Я хочу как можно скорее показать, что я болею за Герту. Я действительно с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде", — сказал Радоньич.

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