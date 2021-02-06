Германия

Завершились три поединка чемпионата Германии.

Байер в рамках поединка 20-го тура чемпионата Германии принимал на своем поле Штутгарт — матч прошел при большом количестве забитых голов и закончился со счетом 5:2.

Отметим, что новичок леверкузенцев Демарай Грей отметился дебютным голом после появления на поле со скамьи запасных.

Байер — Штутгарт 5:2

Голы: Демирбай, 18, 31, Бэйли, 56, Вирц, 68, Грей, 84 — Каладжич, 50, 77

Байер: Градецки — Фосу-Менса (Драгович, 62), Та, Тапсоба, Синкгравен — Арангис (Бендер, 87), Демирбай, Вирц — Шик, Бэйли (Фримпонг, 74), Диаби (Грей, 74).

Штутгарт: Кобель — Кемпф (Ахамада, 46), Антон, Мавропанос, Массимо (Томми, 46) — Эндо, Мангаля, Форстер (Кулибали, 80), Климович (Клемент, 62) — Гонсалес (Каладжич, 22), Вамангитука.

Вольфсбург, в свою очередь, гостил у Аугсбурга и триумфовал с комфортным преимуществом в счете благодаря голам Вегхорста и Баку.

Аугсбург — Вольфсбург 0:2

Голы: Вегхорст, 38, Баку, 59

Аугсбург: Гикевич — Гумны, Гавелеу, Удуокхай, Педерсен — Калиджури (Йенсен, 67), Хан (Варгас, 86), Груэсо (Оксфорд, 77), Штробль (Цивейя, 77), Бенеш (Рихтер, 66) — Нидерлехнер.

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио — Арнольд, Штеффен (Брекало, 78), Герхардт (Филипп, 78), Шлагер (Гилавоги, 68), Баку (Виктор, 90+1) — Вегхорст (Бялек, 90+1).

Предупреждения: Бенеш, Гумны

Унион, который не раз удивлял по ходу сезона, уступил Майнцу, борющемуся за выживание, с минимальным счетом.

Майнц - Унион Берлин 1:0

Гол: Ниакате, 22

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене — Латца (Тауэр, 80), Кор, Баррейро — Салаи (Глатцель, 80), Онисиво (Буркардт, 84).

Унион Берлин: Люте — Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек — Гиссельманн (Рюэрсон, 66), Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Ингвартсен (Эндо, 81) — Авонийи, Тойхерт (Муса, 73).

Предупреждения: Кор, Баррейро — Шлоттербек, Тойхерт, Кнохе, Триммель

Удаление: Шлоттербек, 55