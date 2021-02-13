Германия

Football.ua решил разобраться с проблемами "шмелей" в текущем сезоне.

Увольнение Люсьена Фавра с поста главного тренера не помогло Боруссии взбодриться и начать поступательное движение вверх. Новому наставнику "шмелей" Эдину Терзичу на данный момент не удается стабилизировать игру команды, которая рискует закончить сезон в Бундеслиге как минимум вне зоны Лиги чемпионов, а то и вовсе вне зоны еврокубков. В чем же таится "корень зла" текущих проблем дортмундского коллектива и сможет ли потенциальный приход Марко Розе как-то изменить ситуацию? Давайте разбираться.

С перспективы времени можно сказать, что увольнение Фавра стало поспешным и непродуманным решением руководства клуба

После унизительных 1:5 от Штутгарта гильотина посредственных результатов лишила головы главного тренера "шмелей", который, как тогда казалось, совершенно потерял нити управления командой, не справляясь с давлением общественности и боссов клуба.

Да, подобное болезненное поражение не должно иметь место и не является нормой в клубах уровня Реала, Барселоны, ПСЖ, Атлетико или Баварии, к статусу которых столь активно стремится Дортмунд, но в попытках рьяно соответствовать статусу "топ-клуба" руководство начинает принимать какие-то поспешные и нелогичные решения, еще больше усугубляющие ситуацию, и на поверку оказывающиеся лишь проявлением популизма. Решение оставить Люсьена Фавра у руля команды в этом сезоне принималось непосредственно Ханс-Йоахимом Вацке и Михаэлем Цорком, поэтому львиная доля вины за нынешнее положение, в котором оказался клуб, лежит именно на их плечах.

После двух успешных во многих аспектах сезонов было понятно, что Люсьен Фавр вместе с командой если и не уперся в потолок своих возможностей, то как минимум вплотную к нему подобрался. В таком случае возникает два вопроса — зачем и почему? Зачем было оставлять швейцарца главным тренером, и почему его не уволили минувшим летом, подыскав оптимальную замену?

Если на рынке не были доступны подходящие варианты (к примеру, Эрик тен Хаг), то для чего был производить тренерские рокировки в самый разгар сезона?

Здесь хочется сказать несколько слов еще и о целесообразности сравнений Эдина Терзича даже не с Ханси Фликом, а, скорее, с Петером Штегером — временщиком Боруссии по ходу сезона 2017/18.

Увольнение Петера Боша, на поверку оказавшегося не плохим тренером, а просто выжитым из команды лидерами раздевалки, что доказывают результаты его Байера, привело к назначению экс-наставника Кельна, незадолго до этого уволенного из рейнского коллектива. Так вот, к чему мы это? Оптимистичные настроения, касательно перспектив Терзича у руля "шмелей", сводились к так называемому "дортмундскому ДНК", которое немец югославского происхождения впитывал, находясь в структуре клуба, но самостоятельного опыта работы до Дортмунда у него не было, в отличии от Штегера.

Австриец же, имел в своем портфолио титул чемпиона австрийской лиги с Аустрией в сезоне — 2012/13, что позволило "фиалкам" в будущем сезоне, правда, уже без своего наставника, дебютировать в групповом этапе Лиги чемпионов, а также мини-ренессанс Кельна. В сезоне 2014/15 "козлы" не только сумели вернутся и закрепится в элите, но вскоре впервые в этом веке сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

И если бы не довольно прагматичный стиль, а также весенние 0:6 от Баварии в том сезоне, наставник имел бы все шансы остаться на Сигнал Идуна Парк.

Что уж говорить о неопытном наставнике, впервые в жизни получившем должность главного (пусть и с приставкой и.о.) тренера, и, с порога, брошенного в омут негативных событий, наслаивающихся друг на друга.

Да, возможно похожая ситуация ожидала бы и Люсьена Фавра, останься он у руля команды, но огромный опыт и, в общем-то, не самая плачевная ситуация должны были бы не позволить дортмундцам впасть в столь крутое пике.

Боруссия в этом сезоне — это команда настроения, а ее игроки не соответствуют уровню борьбы за титулы

Сразу оговоримся. В недрах дортмундского коллектива дремлет колоссальный потенциал, способный в случае грамотного использования сделать из команды настоящую доминирующую машину, способную на сиюминутные успехи как минимум во внутренних турнирах. В подзаголовке мы имели ввиду нынешнюю форму тех, кто в теории должен был бы вести Боруссию к победам, а в реальности получаем полнейшее ментальное и игровое фиаско.

Дортмунд напоминает покупку набора высоккачественного конструктора, обязанного, в конечном итоге, превратится в массивную башню или постройку, но трансформировавшегося непонятно во что по причине того, что хозяин предпочел избавиться от детальной инструкции к эксплуатации, выкинув ее на помойку.

В этом есть доля ответственности главного тренера/тренеров, но есть ведь и фактор игроков. Даже ужасная, ни в коем случае не в позитивном значении этого слова, Бавария Нико Ковача умудрялась за счет класса и уровня игроков добывать "золотой дубль" в борьбе с, вроде как, пиковой Боруссией Фавра, играющей чуть ли не на пределе своих возможностей. Посему стоит внимательно приглядеться еще и к психологическому состоянию футболистов.

Самым показательным в этом смысле является недавний поединок с Фрайбургом (1:2), наглядно оголивший ментальные проблемы в раздевалке.

Это слова Мануэля Аканджи: "Это большое разочарование для нас. Мы плохо вошли во второй тайм. При обоих пропущенных мячах мы допустили ошибки при выходе из обороны и легко потеряли мячи. Такое просто не должно происходить. Когда матч долго идёт 0:0, чаша весов может склониться в любую сторону — они просто использовали свои шансы. Мы часто играли в стенки и отыгрывались назад. Вероятно, нам следовало чаще бить издали. После каждого поражения нам сложно. Мы должно кое-что изменить, чтобы выигрывать матчи".

А вот Эмре Джана: "Мы хотим побеждать в каждом матче, но постоянно как-то всё одинаково проигрываем. И хотя мы плохо вошли в игру, но мы определённо не провели плохой матч. Это главное отличие. Их мячи оказались в сетке, наши попали в перекладину. Если бы на нашей стороне было чуть больше везения, то мы могли бы выиграть матч. Сейчас мы срочно должны выиграть. Я не могу представить, что в следующем году не буду играть с Боруссией Дортмунд в еврокубках, мы должны перевернуть ситуацию".

Два полярных мнения игроков об одной и той же встрече, в которых называется несколько причин — и отсутствие везения, и потребность в дальних ударах, и в сетовании на блестящую реализацию соперника. Вот только мы точно смотрели один и тот же матч?

По xG Фрайбург существенно уступил оппоненту, вот только это никоим образом не является показателем. Да, два шальных выстрела команды Кристиана Штрайха были названы метрикой, как не таящие в себе особой опасности, но ведь и Боруссия не выглядела хорошо.

Если коллектив, средний возраст которого достигает 25 лет (для сравнения, у Баварии — 26) рассчитывает в созидании на гениальность Эрлинга Холланда и 16-летнего Юссуфы Моукоко, то это означает, что что-то функционирует не так.

О чем говорить, если в команде даже нет явного лидера раздевалки, который мог бы забрать себе капитанскую повязку. Марко Ройс выглядит просто кошмарно, чему виной недавняя травма легенды клуба, но и не только. Сам Марко в одном из интервью обмолвился, что статус капитана невероятно давит на него, приводя к еще большему ухудшению игры и колоссальному давлению. Ладно, но есть же другие претенденты. Стоп, а есть ли? Роман Бюрки и Марвин Хитц соревнуются в количестве результативных ошибок, Эмре Джан декларирует хорошие вещи, но, видимо, также не тянет роль лидера, Матс Хуммельс на публику избивает рекламные щиты на послематчевых пресс-конференциях, а толку?

Чтобы понять, что мы не сошли с ума, заявляя о огромных возможностях этой команды, достаточно посмотреть январские матчи с Вольфсбургом и, особенно, с Лейпцигом, укатанными в газон с грациозной легкостью. А затем понаблюдать за Боруссией во встречах с Унионом, Падерборном, Фрайбургом и тд.

Сумеет ли Боруссия выбраться из психологической ямы, а также сумеет ли потенциальный приход Марко Розе кардинально изменить расклад сил?

На данном отрезке сезона Боруссия все еще продолжает свое шествие по турнирной сетке Кубка Германии и Лиги чемпионов, а также сражается за зону ЛЧ в Бундеслиге. В четвертьфинале национального кубка "шмелей", с такой игрой, может ожидать уверенный вылет от одноклубников из Гладбаха, а в главном еврокубке есть огромные сомнения в тренерском озарении Эдина Терзича, вряд ли сумеющего в "играх разума" одолеть Хулена Лопетеги и его Севилью.

Невыход в Лигу чемпионов, а также вылет из кубковых турниров, существенно ударит по бюджету клуба. Боруссии придется расстаться с несколькими лидерами, а также попытаться каким-то образом заткнуть дыру в финансовой ведомости. Поэтому на карту спасения сезона брошено все. Ну, или почти все.

Из-за непредсказуемости результатов нельзя дать четкий ответ на вопрос в каком положении окажется команда будущим летом, но невыход в ЛЧ, скорее всего, может стать решающим аргументом не только в плане комплектации состава, но и тренерской рокировке. Если гладбахская Боруссия по итогам сезона окажется в четверке, а Дортмунд нет, то Марко Розе может вполне себе отказаться от переезда на Сигнал Идуна Парк.

Финансовый и игровой разрыв между Боруссией и другими топ-командами чемпионата Германии тает на глазах. За зону Лиги чемпионов сейчас способны бороться как минимум пять коллективов (не считая Баварии), поэтому позиции "шмелей" в первенстве уже не так прочны, как прежде.

Но что же нового может привнести немецкий наставник "жеребцов" в стан дортмундцев? Во-первых, Розе является продуктом системы Ред Булла, а насколько этот пункт в трудовой книжке важен при получении должности в нынешние времена — вопрос риторический. Джесси Марш и его Зальцбург поражают всю футбольную Европу своей дерзостью и смелым стилем игры, Гладбах выходит из группы смерти в Лиге чемпионов, Адди Хюттер успел сыграть с франкфуртским Айнтрахтом в полуфинале Лиги Европы, а Оливер Гласнер возрождает из пепла недавно борца за выживание — Вольфсбург.

Во-вторых, каждый из этих наставников является адептом атакующего и доминирующего стиля. В минувшем сезоне Айнтрахт и Вольфсбург были третьей, и четвертой командой Бундеслиги по интенсивности прессинга, обойдя и Лейпциг, и Гладбах, и Дортмунд, что подтверждает данный тезис.

В прошлом сезоне Боруссия Розе располагалась в лидерах по владению, а также по количеству ударов в среднем за игру. К тому же, отдельно стоит отметить пропущенные и забитые мячи со стандартов. Дортмунд и Гладбах забили по 9 голов со стандартных положений, но вот по пропущенным преимущество у «жеребцов» — пять против девяти! Поэтому данный компонент может наконец-то отремонтироваться новым наставником дортмундцев.

Кроме того, немецкий наставник "жеребцов" использует ту же формацию, что и Боруссия Терзича, и ранняя Боруссия Фавра — 4-2-3-1, дающую свободу одному из главных, если не главному лидеру команды — Ларсу Штиндлю. Аналогом капитану Гладбаха в Дортмунде может стать Юлиан Брандт, которому никак не могут подобрать оптимальную позицию на поле, в последних матчах и вовсе выпуская в опорной зоне.

Теоретическая летняя потеря Джейдона Санчо может позволить Брандту играть на позиции левого вингера, не чуждой ему в Байере, либо "десятку". В первом случае Марко Ройс может занять позицию под нападающим, а справа могут появится Джованни Рейна, либо Торган Азар. Во втором — Ройс может уйти налево, а Юлиан искать возможности для поиска пространства между линиями.

Что любопытно, в поединках с сильными соперниками в чемпионате и еврокубках Марко Розе использует схему — 4-4-2, добавляя лишнего игрока на фланг. Такая формация позволит в будущем интегрировать в основной состав Юссуфу Моукоко, который может составить пару нападающих с Эрлингом Холландом.

Ну и финальным аргументом в пользу Марко Розе можно назвать то, что при нем Зальцбург не только дважды сумел спокойно взять австрийскую Бундеслигу, но и остановится в шаге от финала Лиги Европы в 2018 году. Так что, выиграть трофеи и добиваться результата этот тренер вполне способен.

Немаловажным здесь будет и политика руководства, любящего, скорее, более покладистых наставников. После полной поддержки верхушки менхенгладбахского коллектива, а также спортивного прогресса команды, Розе вряд ли решится на переезд в Дортмунд просто так, без определенных гарантий и условий. Поэтому, ждем, чем же закончится эта сага. Ясно одно — в случае успешных переговоров работы у нового наставника будет много.