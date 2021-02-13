Германия

Леверкузенцы умудрились пропустить два гола под занавес встречи.

Байер принимал Майнц на своем поле в рамках поединка 21-го тура чемпионата Германии и сыграл вничью со счетом 2:2.

Хозяева довольно быстро открыли счет усилиями Аларио, а гол Шика на 84-ой минуте, казалось, снял все вопросы, но Майнц забил два гола уже перед самым финальным свистком и вырвал ничью.

Байер — Майнц 2:2

Голы: Аларио, 14, Шик, 84 — Глатцель, 89, Штогер, 90+2

Байер: Градецки (Ломб, 46) — Фосу-Менса, Та (Бендер, 63), Тапсоба, Венделл — Арангис, Демирбай (Грэй, 72), Виртц - Аларио (Шик, 63), Бэйли (Амири, 72), Диаби.

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене — Латца (Боэтиюс, 75), Кор, Баррейро (Штегер, 83) — Салаи (Буркардт, 83), Онисиво (Глатцель, 78).

Предупреждения: Та, Венделл, Тапсоба, Шик, Фосу-Менса — Штогер