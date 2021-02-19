Германия

Французский хавбек выбыл на три месяца.

Полузащитник мюнхенской Баварии Корентен Толиссо получил серьезную травму на тренировке своей команды, которая прошла в преддверии поединка 22-го тура немецкой Бундеслиги против Айнтрахта.

Как сообщает L’Équipe, 26-летнему французу диагностировали разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра левой ноги, из-за чего он выбыл примерно на три месяца.

Таким образом, из-за этой травмы участие Толиссо на предстоящем чемпионате Европы, проведение которого запланировано на лето этого года, стоит под большим вопросом.

В текущем сезоне Корентен Толиссо провел в футболке Баварии 22 поединка во всех турнирах, в которых забил два гола.

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