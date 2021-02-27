Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги Лейпциг дома обыграл Боруссию М.

За первые 20 минут Боруссия М забила дважды. Спустя шесть минут со стартового свистка, Хофманн реализовал пенальти, а на 19-й голом отметился Тюрам.

Однако Лейпциг — не из тех, кто сдается. Во втором тайме подопечные Нагельсмана буквально оккупировали ворота Зоммера и это вылилось в результат. На 57-й забил Нкунку, а на 66-й — Поульсен.

На 90+3 Александр Серлот вырвал победу для Лейпцига и завершил этот шикарный матч.

Лейпциг — Боруссия М 3:2

Голы: Нкунку, 57, Поульсен, 66 - Хофманн, 6, Тюрам, 19, Серлот, 90+3

Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер (Серлот, 46), Нкунку, Ольмо, Адамс, Поульсен, Клюйверт (Форсберг, 76).

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Бенсебайни, 62), Байер, Вендт (Плеа, 80), Лазаро, Хофманн (Нойхаус, 61), Закария (Штиндль, 80), Вольф, Эмболо, Тюрам (Крамер, 62).

Предупреждения: Забитцер, Упамекано, Эльведи.