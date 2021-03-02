Дерби Боруссий завершилось в пользу гостей.
Боруссия М - Боруссия Д, getty images
02 марта 2021, 23:50
Боруссия М и Боруссия Д встречались в рамках четвертьфинального поединка Кубка Германии.
Единственный гол в поединке забил Джейдон Санчо в середине второй половины игры, принеся дортмундцам победу и проход в следующую стадию.
Боруссия М — Боруссия Д 0:1
Гол: Санчо, 66
Боруссия М: Зиппель — Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Гинтер — Штиндль (Вольф, 76), Крамер (Закария, 76), Хофманн (Лазаро, 68), Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 76) — Плеа.
Боруссия Д: Хитц — Геррейру (Шульц, 5), Морей, Хуммельс, Джан - Беллингем (Загаду, 90), Санчо (Азар, 68), Дауд, Дилэйни, Ройс — Холанд.
Предупреждения: Дауд, Штиндль, Бенсейбани — Ройс, Хитц
Удаление: Дауд, 90