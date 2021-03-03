Германия

Football.ua вспоминает о историю об одной из самых невезучих команд в истории мирового футбола.

Леверкузенский Байер всегда был и остается одной из наиболее любопытных и значимых команд в немецком футболе, в то же время являясь коллективом с наиболее трагической судьбой. Безусловно, вы уже догадались, о чем пойдет речь в этом материале. Попробуем воссоздать хронологию самого успешного сезона "фармацевтов" в их истории, завершившегося драматичным финишем, на долгие годы приклеив к ним обидное прозвище – "Неверкузен".

Кристоф Даум, пошедший не по той "дорожке"

Рассказ о том историческом периоде в истории "аптекарей" стоит начать с персоны Кристофа Даума – довольно перспективного немецкого специалиста, заложившего фундамент самого громкого успеха той великолепной команды.

В Леверкузен Даум приходил далеко не ноунеймом, успев собрать полную коллекцию внутренних трофеев с Бешикташем в Турции, а также сделав Штутгарт чемпионом Германии в 92-ом году. В то время он считался чуть ли не самым перспективным тренером в своей стране, а в будущем должен был возглавить сборную.

В течении четырех сезонов при Кристофе Байер сумел завоевать все медали национального первенства, кроме золотых. Леверкузенцы переживали чуть ли не лучший период в клубной летописи, вот только все время оставались в шаге от громкого триумфа.

В первом сезоне под руководством немца "аптекари" до последнего боролись с Баварией за первую строчку, в какой-то момент сократив отрыв от "роттен" до одного очка, но в предпоследнем туре разгромно уступили Кельну (0:4), к слову, бывшему клубу Даума, сложив оружие перед финальным раундом. Самым обидным для поклонников команды был тот факт, что мюнхенский коллектив умудрился потерять очки с гладбахской Боруссией в последнем туре.

Спустя три сезона (и в последнем полном под руководством Кристофа Даума) Байер вновь постигло разочарование, причем в еще более извращенных обстоятельствах.

В 30-м туре сезона 1999/00 "аспиринщики" воспользовались осечкой Баварии со злейшими врагами из Мюнхена-1860 (эх, было время) и захватили лидерство в таблице. Перед решающим игровым днем расклад был следующим – Байеру предстояло играть с середняком Унтерхахингом, а баварцам – с Вердером. Для завоевания исторической салатницы команде хватило бы просто не проиграть, но она умудрилась сгореть андердогу на выезде, и уступить титул по причине худшей разницы забитых/пропущенных мячей.

Тем не менее, многие были уверены в том, что "фармацевтам" все-таки удастся достичь желаемого в ближайшие несколько лет. Не сложилось.

Всему виной развернувшийся в начале нулевых "кокаиновый скандал", стоивший перспективному наставнику топ-карьеры. Весомую роль в этом деле сыграла персона экс-президента Баварии Ули Хеннеса (к слову, также в дальнейшем испортившего собственную репутацию по причине уклонения от уплаты налогов), давнего противника и недоброжелателя Даума, мотивы которого, по слухам, заключались во внесении раздрая в стан главного конкурента, а также тому факту, что Хеннес был категорически против его назначения главным тренером национальной команды. Сам Хеннес заявил в одном из интервью, что тогдашний наставник Байера якобы активно употребляет кокаин и устраивает оргии с проститутками, а немецкому футбольному союзу необходимо повнимательнее приглядеться к его персоне.

Последовавшие заверения Кристофа Даума о отсутствии факта употребления наркотиков были разбиты в пух и прах после того, как в его волосах все же были обнаружены следы кокаина. Вот таким образом наставник лишился должности не только в Леверкузене, но и перечеркнул перспективы работы у руля "бундестим".

Произошло это в самый разгар сезона 2000/01. До конца той кампании с командой успели поработать Руди Феллер, далеко не последний человек для Байера, а также еще один культовый наставник Берти Фогтс, после чего летом 2001 года порог клубного офиса переступил некто Клаус Топмеллер.

Интригующий старт

Для начала необходимо сказать пару слов о самой персоне нового тренера "аптекарей". Построить выдающуюся карьеру игрока у Топмеллера не вышло. Да, Клаус, выступавший на позиции центрфорварда, является лучшим бомбардиром славного Кайзерслаутерна в рамках Бундеслиги, но все-таки в тот исторический период "красные дьяволы" звезд с неба не хватали, ограничиваясь лишь местом в Кубке УЕФА.

Нашлось в портфолио игрока место и двум командам из Северной Америки – ныне прекратившему свое существование Даллас Торнадо и канадскому Калгари Бумерс.

В 87-ом Топмеллер повесил бутсы на гвоздь в заштатном Зальмроре, проведя следующий сезон уже в качестве наставника скромного клуба. В тренерской биографии немца, за исключением двухлетнего периода в сборной Грузии в середине нулевых, можно увидеть исключительно отечественные клубы, из которых наиболее плодотворное сотрудничество случилось именно в Леверкузене.

Байер стал первым и единственным клубом с серьезными амбициями в жизни наставника, до этого сумевшего вывести франкфуртский Айнтрахт и скромный Бохум в КУЕФА. Стоит отметить, что для последних это был дебют во втором по значимости еврокубке, а "несгибаемые" выступили там весьма достойно, выбив Трабзонспор и Брюгге, но в напряженной борьбе уступив Аяксу дорогу в четвертьфинал. На Бай-Арене перед Топмеллером была поставлена задача продолжить, а по возможности развить успешные результаты, начатые Кристофом Даумом.

Байер потрясающе стартовал в чемпионате – 2001/02. Первое поражение случилось лишь в 15 туре (1:2 в Бремене), а по пути леверкузенцы добыли две ничьих – с Баварией (1:1, Ульф Кирстен открыл счет на 69 минуте, но Джоване Элберу удалось выровнять цифры на табло ближе к концовке), и дортмундской Боруссией (те же 1:1, Марсио Аморозо забил быстрый гол в первом тайме, но Байер отыгрался на 79 минуте усилиями Димитара Бербатова).

Первый круг "фармацевты" завершили на первом месте в таблице, с преимуществом в одно очко от Дортмунда, но выглядели намного лучше и стабильнее конкурентов, к тому же играя в яркий и привлекательный футбол. Достаточно сказать, что меньше Байера на тот момент пропустили сразу семь коллективов, а идущая 11-ой Ганза имела в пассиве лишь на гол больше. Зато подопечные Клауса Топмеллера много забивали, с лихвой компенсируя шероховатости в обороне, по итогам 17 туров 43 раза расписавшись в воротах соперников. Следом шел приятно удивлявший Кайзерслаутерн (37 мячей).

Параллельно развивались баталии в кубке страны и Лиге чемпионов. В DFB-Pokale Байер без труда разобрался с Ян Регенсбургом (3:0, голы на счету Ульфа Кирстена, Лусио и Бернда Шнайдера) и экс-клубом своего коуча – Бохумом (3:2, команда из Рура, пропустив первой, сумела выйти вперед на 75 минуте, но "аптекарям" удалось вырвать победу, благодаря хет-трику Бербатова).

В квалификации главного еврокубка немецкий клуб без труда прошел Црвену Звезду, а на первом групповом этапе вышел из крепкого квартета с Барселоной (обмен победами со счетом 2:1), Лионом и Фенербахче. Тем не менее, то была лишь легкая разминка, так как во втором групповом раунде Байер угодил в смертоносную компанию с Депортиво из Ла-Коруньи, Арсеналом и Ювентусом.

Несмотря на два погрома, учиненных "фармацевтам" туринцами (0:4) и лондонцами (1:4), они сумели выиграть свою группу, сенсационно набрав поровну очков с испанским клубом, также последовавшим в четвертьфинал. Тяжело было не впасть в легкую эйфорию от столь многообещающих результатов, но впереди у банды Клауса Топмеллера было еще много работы.

Многообещающее продолжение

Второй круг в Бундеслиге Байер начал с поражения от Вольфсбурга (1:3), а в последующих трех турах добыл лишь одну победу, над Ганзой, уступив Шальке и Баварии. Несмотря на легкую пробуксовку, плотность вверху таблицы сильно не пошатнула позиции "аспиринщиков", а после разгрома главных конкурентов из Дортмунда в 24 туре (4:0, Баллак, Рамелов, Нойвилль, Бербатов), они и вовсе потеснили подопечных Маттиаса Заммера с первого места.

Спустя 5 туров произошло знаковое событие – Боруссия неожиданно сгорела крепкому Штутгарту на выезде, а Байер, благодаря тяжелой победе над Кайзерслаутерном (4:2, "красным дьяволам" удалось отыграться с 0:2, но леверкузенцы дожали соперника в концовке взятиями ворот в исполнении Баллака с пенальти и Бербатова), увеличил отрыв от оппонента до четырех очков. Казалось, что чемпионский титул уже никуда не денется из рук команды из Леверкузена.

В марте Байер оформил выход в финал Кубка Германии, по пути успешно пройдя Ганновер и Мюнхен-1860, а в полуфинале серьезно помучившись с Кельном. "Козлам" удалось уйти от поражения на 90 минуте, но Байер дожал соперника в дополнительное время, добыв победу 3:1.

Отрыв в чемпионской гонке со "шмелями" был очень кстати в контексте рубки с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Первый поединок на Энфилде завершился минимальной победой хозяев, поэтому Байеру необходимо было приложить все усилия для прохода в следующую стадию. И приложили!

После четверти часа игры Михаэлю Баллаку удался шикарный выстрел в правую девятку ворот Ежи Дудека, но Абель Шавьер выровнял цифры на табло перед самым перерывом. Выездной гол "красных" означал, что Байеру необходимо было забивать дважды во второй половине встречи.

В середине второго тайма тот же Баллак и Димитар Бербатов, добивший мяч в сетку после плотного выстрела Оливера Нойвилля, вывели немецкий коллектив вперед по сумме двух встреч, но Ливерпуль и не думал сдаваться. Яри Литманену удался роскошный индивидуальный гол, но точку во встрече поставил Лусио, прошивший Дудека ударом между ног.

Не менее зрелищно развивались события и в противостоянии с командой сэра Алекса Фергюсона. Боевая ничья 2:2 на Олд Траффорд вынуждала Юнайтед забивать на выезде, что она благополучно сделала на 28 минуте (Рой Кин здорово поразил ворота с острого угла). Хозяева ринулись отыгрываться, сравняв счет после роскошного выстрела Нойвилля в девятку, тем самым установив окончательный итог всего противостояния.

Трагический финал

Вот мы и перешли к самому грустному моменту нашей истории. В 31 туре Байер мог снять практически все вопросы о будущем чемпионе страны. Боруссия неожиданно уступила в Кайзерслаутерне, но "аптекарям" не удалось дожать Гамбург (1:1), а, следовательно, увеличить отрыв до семи очков. Тем не менее, все по-прежнему было в руках и ногах команды Топмеллера. Оставалось лишь добыть положительный результат в двух ближайших поединках, но что-то пошло не так.

Сперва Вердер увез неожиданную победу из Леверкузена (1:2), а за тур до финиша последовало поражение от Нюрнберга (0:1), благодаря данному успеху гарантировавшего себе прописку в Бундеслиге на будущий сезон.

Дортмунд же добыл тяжелую победу в матче с Гамбургом, где обе команды вынуждены были играть вдесятером после первого тайма и потеснил леверкузенцев на вершине таблицы.

В решающем игровом дне Боруссия добыла волевую победу над Вердером (по иронии судьбы фактически лишившего Байер титула), забив "золотой" гол на 74 минуте, так что триумф "фармацевтов" с Гертой уже не имел никакого значения. Раздосадованные футболисты и тренерский штаб команды рыдали прямо на поле.

"Перед матчем надеялся, что футбольная справедливость восторжествует. После игры выл, как собака. Прекратил плакать только тогда, когда обнял Михаэля Баллака: мне нужно было его успокоить" – сказал Топмеллер после финального свистка.

Но времени убиваться над упущенным чемпионством не было времени – через несколько дней Леверкузен ждала битва с Шальке в финале национального кубка, а немного погодя и в решающем матче за "ушастый" трофей с мадридским Реалом.

Первый тайм игры с "плутами" завершился боевой ничьей 1:1, причем Байеру удалось открыть счет (Бербатов), но во втором тайме в действиях команды что-то надломилось, а "кобальтовые" трижды шокировали соперника, превратив остаток встречи в формальность. После игры подопечные Хуба Стевенса и вовсе утешали побежденных, а тренерский штаб леверкузенцев пытался найти в неудачах некий сакральный смысл.

"Все наши страдания, боль, разочарования должны иметь какой-то высший смысл. Может быть, мы стоим сейчас перед чем-то очень значительным — тем, что высушит все наши слезы" – философски размышлял Топмеллер перед поединком в Глазго.

"Фармацевты" на равных боролись с "галактическим" Реалом Висенте дель Боске, но все решил тот самый легендарный выстрел Зинедина Зидана, забитый в конце первого тайма. Байер вполне обоснованно претендовал как минимум на дополнительное время, но, видимо, сама судьба наложила черную метку на немецкий клуб, так как юный Икер Касильяс, вынужденно заменивший травмированного Сезара Санчеса, не дрогнул, выдав ряд невероятных сэйвов.

Очередной, и решающий осколок в души всех, кто был связан с леверкузенским коллективом.

Лето 2002 года не принесло команде радостных вестей. Михаэль Баллак и Зе Роберто отправились в Мюнхен, а ряд лидеров был травмирован, в следствии чего о повторении прошлосезонных достижений и речи быть не могло.

Напротив, Байер катастрофически просел по результатам, приведших к увольнению Клауса Топмеллера в середине февраля следующего года, когда коллектив из Леверкузена погрузился в зону вылета. Здесь же, если данное утверждение не будет проявлением богохульства, госпожа Фортуна вернула "аптекарям" должок. За тур до финиша Арминия, главный конкурент за выживание на тот момент, разгромно влетела Ганзе, пропустив Байер на спасительное пятнадцатое место, где он и завершил кампанию – 2002/03.

Разрушенная мечта о "требле", скорее всего, плотно укоренилась в лагере леверкузенского клуба, после того сезона ни разу всерьез не претендовавшего на победу в чемпионате, что уж говорить о повторении успеха в Лиге чемпионов, а к Байеру на долгие годы приклеилось обидное прозвище – "Неверкузен", весьма четко и ловко суммирующее всю историю симпатичного, но очень невезучего коллектива.

Роман Котляр, Football.ua