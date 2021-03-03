Германия

Команда Нагельсмана продолжает победное шествие.

В рамках четвертьфинального матча Кубка Германии Лейпциг дома оказался сильнее Вольфсбурга (2:0).

Первый тайм был насыщенным на моменты и доминировал именно Вольфсбург. На 26-й минуте Вегхорст мог вывести свою команду вперед, но не забил с 11-метровой отметки.

Зато как нельзя лучше второй тайм начал Лейпциг. На 63-й минуте Серлот выбежал в контратаку, отпасовал на Поульсена, а датчанин ворвался в штрафную и расстрелял Кастельса.

Второй мяч пришел уже в концовке поединка. Тот же Серлот легко обыграл Брукса, прострелил на Форсберга, но у того удар не вышел, зато вышел у Чан Хвана, который забил уже в пустые ворота.

В полуфинал вышли: Хольштайн Киль, Лейпциг и Боруссия Д. Также ожидается матч между Вердером и Яном.

Лейпциг - Вольфсбург 2:0

Голы: Поульсен, 63, Чан Хван, 88

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Айдара, 46), Упамекано, Клостерманн, Ольмо (Хенрихс, 80), Кампль, Нкунку (Хван Хи Чхан, 84), Адамс, Клюйверт (Серлот, 61), Поульсен (Форсберг, 80).

Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Баку (Филипп, 72), Шлагер (Бялек, 85), Штеффен (Брекало, 71), Герхардт (Жоао Виктор, 72), Арнольд, Мбабу, Вегорст.

Предупреждения: Отавио, Кампль, Ольмо, Нкунку, Лакруа.