Германия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 24-го тура чемпионата Германии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки немецкого первенства. Так, в матче 24-го тура Бундеслиги Бавария примет на своем поле дортмундскую Боруссию.

Бавария — Боруссия Д

Суббота, 6 марта, 19:30. Альянц Арена, Мюнхен. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.

Бавария стремится как можно быстрее закрепиться в качестве лидера турнирной таблицы Бундеслиги на фоне того, что "красным" еще необходимо рассчитывать силы на выступления в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас отрыв от второго места, где располагается РБ Лейпциг, составляет всего два пункта, хотя если бы не недавние поражение от Айнтрахта и ничья с Арминией — ситуация для команды Ханси Флика могла быть более радужной.

Можно смело утверждать, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов Бавария уже практически гарантировала, когда одержала разгромную победу над Лацио в гостях (4:1). После этого команда Ханси Флика разобралась в чемпионате Германии с Кельном (5:1), который является одним из претендентов на вылет по итогам текущего сезона, хотя и пока обходит стороной зону вылета.

Нет никаких сомнений, что Бавария является безоговорочным фаворитом предстоящего поединка с Дортмундом, однако "шмели" неоднократно доказывали, что готовы создать проблемы мюнхенцам практически в каждом очном матче. Да, сегодняшняя Боруссия, лишившись главного тренера по ходу сезона в лице Люсьена Фавра, далека от идеала, хотя и имеет серию из четырех побед подряд во всех турнирах.

"Шмели" идут на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка, а в последних двух поединках Бундеслиги громила лишь главных аутсайдеров этой кампании — Арминию и Шальке. Не в плюс Боруссии Дортмунд и недавнее напряженное противостояние в рамках Кубка Германии с гладбахской Боруссией. Речь не с точки зрения результата (в том матче "шмели" одержали минимальную победу благодаря единственному голу Джейдона Санчо), а со стороны физических кондиций. Очевидно, что у Баварии, которая в последний раз играла 27 февраля, в данном аспекте также будет преимущество. И это если не упоминать о серьезных кадровых проблемах Боруссии.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ханси Флика. Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,65, тогда как потенциальный успех дортмундской Боруссии оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Не сыграют: Дуглас Коста, Толиссо, Куасси, Павар — Витсель, Шмельцер, Аканжи, Санчо, Герреро, Рейна.

Под вопросом: Нюбель, Гнабри — Пищек, Бюрки.