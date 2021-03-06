Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и дортмундская Боруссия Д.

Центральным поединком 24-го тура немецкой Бундеслиги станет противостояние между мюнхенской Баварией и дортмундской Боруссией на поле Альянц Арены.

Ханс-Дитер Флик, по сравнению с игрой против Кельна (5:1), сделал лишь два изменения в стартовом составе своей команды: Мюллер и Коман получили привычное место на поле с первых минут в зоне атакующих полузащитников.

Со стороны дортмундской Боруссии отмечаем возвращение на правый фланг обороны Тома Менье, в то время как Шульц заменил Геррейру на противоположной стороне поля. Также, в центр обороны вернулся Загаду, а Торган Азар заменит Беллингэма в центральной линии.

Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Хоффманн, Гнабри, Мартинес, Чупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Рока, Дантас, Мусиала.



Боруссия Д: Хитц — Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц — Джан, Дилейни — Ройс, Дауд, Азар — Холанд.