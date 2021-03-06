Германия
06 марта 2021, 21:25
Бавария в Der Klassiker с эффектной концовкой одержала победу над Боруссией Д
Выдержки мюнхенского клуба хватило для волевого дуплета под финальный свисток.
Бавария — Боруссия Д, Getty Images
06 марта 2021, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Бавария — Боруссия Д 4:2
Голы: Левандовски, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 — Холанд, 2, 9
Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг (Мартинес, 71), Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане (Эрнандес, 90+1), Мюллер (Чупо-Мотинг, 90+1), Коман (Гнабри, 66) — Левандовски.
Боруссия Д: Хитц — Менье, Хуммельс, Загаду (Морей, 70), Шульц — Джан, Дилейни (Беллингэм, 70) — Ройс (Рейнир, 76), Дауд, Азар (Брандт, 60) — Холанд (Тиггес, 60).
Предупреждения: Левандовски — Менье.