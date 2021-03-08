Германия

Мюнхенский клуб старается закрепить отношения со своим футболистом.

Как стало известно немецкому изданию Kicker, нападающий мюнхенской Баварии ответил отказом на первое предложение своего клуба о продлении контракта.

Действующее соглашение между чемпионом Германии и французским футболистом рассчитано до лета 2023-го года, однако поступившее в адрес 24-летнего игрока прошлым летом внушительное предложение от Манчестер Юнайтед заставило руководство немецкого клуба делать первые шаги в сторону удержания Комана в своей обойме.

Согласно данным источника, на первом этапе переговоров речь шла о дополнительном трехлетнем соглашении, которое бы подкреплялось суммой заработной платы на уровне с предложением английского клуба — 260 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Однако футболист поставил процесс переговоров на паузу, временно отказавшись рассматривать данную опцию в отношениях со своим нынешним клубом.

В текущем сезоне на счету Комана уже есть 27 поединков в футболке Баварии, в которых он совершил шесть результативных ударов и отдал 13 голевых передач.

Ближайший матч мюнхенского клуба, с возможным участием в нем Комана, состоится 13 марта, когда "Красная машина" отправится на гостевой поединок против бременского Вердера.